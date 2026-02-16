Ekonomide gözler mart ayına çevrildi

TCMB'nin belirlediği yıllık toplantı takvimi doğrultusunda bu ay Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı gerçekleştirilmeyecek. Bir sonraki faiz kararı için gözler mart ayında yapılacak toplantıya çevrilirken, yatırımcılar bu süreci küresel gelişmeler ve şirket bilançoları ışığında değerlendiriyor.

Şubat ayı "geçiş dönemi" olarak izleniyor

Yılın ikinci ayında Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı gelmeyecek olması, piyasa aktörleri tarafından mevcut para politikasının etkilerinin izleneceği bir "veri odaklı geçiş dönemi" olarak yorumlanıyor.

Analistler, ocak ayı enflasyon verilerinin ve piyasa likiditesinin mart ayı kararları öncesinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Faiz tarafında durağan bir ay geçirecek olan piyasalar, yönünü küresel merkez bankalarının adımlarına ve emtia piyasalarına çevirdi.

Değerli metaller yatırımcının radarında

Şubat ayında PPK gündeminin olmaması, yatırımcı ilgisinin alternatif getiri arayışlarına ve güvenli limanlara kaymasına neden oldu. Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik risk algısı, ons altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Yurt içinde ise dolar/TL kurundaki seyir ve ons altındaki hareketliliğe paralel olarak gram altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde. Altının yanı sıra gümüş ve diğer değerli metallerde de işlem hacimlerinin arttığı ve piyasaların odağında olduğu görülüyor.

Pay piyasaları tarafında ise Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, pozitif ayrışmasını sürdürüyor. Şirketlerin 2025 yıl sonu bilançolarına ilişkin beklentiler ve yabancı yatırımcı girişlerinin devam etmesi, endeksin yukarı yönlü hareketini destekleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

Özellikle sanayi, teknoloji ve bankacılık sektörlerindeki alımlar dikkat çekerken, analistler teknik seviyelerin yukarı yönlü zorlandığını belirtiyor. Şubat ayının faiz kararı stresi olmadan geçilecek olması, borsadaki risk iştahını canlı tutan faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Ekonomistler, mart ayındaki kritik PPK toplantısı öncesinde şubat ayının, hem değerli metaller hem de hisse senedi piyasaları için bir "pozisyonlanma ayı" olacağını öngörüyor.