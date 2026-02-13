Hafif Sağanak Yağışlı 8.4ºC Ankara
Eğitim
AA 13.02.2026 16:26

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı takvimi açıklandı

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında kayıt ve derslerin başlama süreci belli oldu.

Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı takvimi açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Akademisi bünyesinde eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu 23 Mart'ta yapılacak.

Öğretmen adayları, 25 Mart-3 Nisan tarihlerinde eğitim ve uygulama merkezlerine kayıtlarını yaptırabilecek.

Yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu, 7 Nisan'da ilan edilecek. Yedek adayların kayıt süreci, 8-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hazırlık eğitimi kapsamında dersler, 13 Nisan'da başlayacak. Kayıt süreci öncesinde öğretmen adaylarının Merkezi Nüfus İdaresi Sistemindeki (MERNİS) adres bilgilerinin güncel olması gerekiyor.

Detaylı hazırlık eğitimi akademik takvimi, "akademi.meb.gov.tr" adresinde duyurulacak.

