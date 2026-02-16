Duman 14.6ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 16.02.2026 16:11

Kredi kartı limitlerinde yeni dönem hazırlığı

Bankalar, BDDK'nın talimatı doğrultusunda yürüttüğü kredi kartı limit çalışmasını mayıs ayına kadar tamamlayacak. 41 milyon kart kullanıcısını ilgilendiren düzenlemede ödeme performansının iyileştirilmesi amaçlanırken, tüketiciler gelirini belgeleyerek limit artış talebinde bulunabilecek.

Kredi kartı limitlerinde yeni dönem hazırlığı

Bankacılık sektöründe kredi kartı limitlerine yönelik düzenleme için hazırlıklar sürüyor.

BDDK talimatı gereği bankalar kredi kartı limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla 3 aylık bir çalışma süreci başlattı. BDDK'nın şubat ayı başında bankalara düzenleme için tanıdığı süre başlarken, bankaların mayıs ayının ilk haftasına kadar yaptıkları çalışmaları kuruma ileteceği öğrenildi.

Eğitim ve sağlık harcamaları için yeni model gündemde

Bankaların yürüttüğü çalışmalar kapsamında, kredi kartı limit hesaplamalarında bazı harcama kalemlerinin ayrıştırılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede, eğitim ve sağlık gibi zorunlu harcamaların limit hesaplaması dışında bırakılmasının gündemde olduğu belirtildi.

Söz konusu düzenleme ile ödeme performansının iyileştirilmesi hedeflenirken, aynı zamanda kullanılmayan limitlerden kaynaklanan risklerin azaltılması amaçlanıyor.

Kart kullanıcılarının yüzde 75'inin limiti 400 bin liranın altında

Bankacılık verilerine göre, toplam 41 milyon kredi kartı kullanıcısının yüzde 75'inin kart limiti 400 bin liranın altında bulunuyor. Yeni dönemde tüketicilerin, gelirlerini belgelemeleri kaydıyla bankalardan limit artırım talebinde bulunabileceği ifade edildi. Yapılacak düzenlemeyle birlikte hem bankaların risk yönetiminin güçlendirilmesi hem de tüketici ihtiyaçlarının daha dengeli bir yapıda karşılanması öngörülüyor.

BDDK Kredi Kartı
