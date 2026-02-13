Hafif Sağanak Yağışlı 8.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 13.02.2026 16:43

e-YDS yarın 5 binden fazla adayın katılımıyla yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS 2026/2) 5 bin 266 adayın katılacağını duyurdu.

e-YDS yarın 5 binden fazla adayın katılımıyla yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/2 yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-sınav merkezlerindeki 46 salonda gerçekleştirilecek.

Adaylar, saat 13.45'te başlayacak sınava saat 13.30'dan sonra alınmayacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecek.

Adaylar, erişime açılan sınav giriş belgelerini "osym.gov.tr" adresinden veya AİS uygulaması üzerinden alabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"2026 yılında ikincisi düzenlenecek e-YDS, İngilizce olarak yapılacak. Sınava 5 bin 266 aday başvurdu. 10 engelli aday bu sınava katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından e-YDS/2'de 51 aday yararlandı. Sınavda emniyet görevlisi dahil 322 kişi görev alacak."

Prof. Dr. Ersoy, sınava katılacak adaylara başarı, görevlilere kolaylık diledi.

ETİKETLER
ÖSYM YDS
Sıradaki Haber
Milli Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı takvimi açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
Fillerin hortumundaki bıyıkların dokunma duyusunda kilit rol oynadığı belirlendi
16:53
KDK'dan engelli çocukları olan kamu çalışanı için "eğitim izni" tavsiyesi
16:49
Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 13,1 milyar dolar oldu
16:43
Bakan Memişoğlu: Sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oranları 2 kat arttı
16:42
Yeni nesil dijital radyo yayıncılığı DAB+ 1 yaşında
16:33
Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da haber takibi yapan Al Jazeera ekibine ateş açtı
Camiler gül suyu ile yıkanıp ramazana hazırlandı
Camiler gül suyu ile yıkanıp ramazana hazırlandı
FOTO FOKUS
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
MKE’nin kamikaze SİDA’sı PİRANA: Envantere de ihracata da hazır
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ