Çok Bulutlu 15.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.02.2026 14:58

Katil İsrail ordusu, Refah'taki tünellerde mahsur kalan 9 Filistinliyi daha öldürdü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde tünellerde mahsur kalan 9 Filistinliyi daha öldürdüğünü duyurdu.

Katil İsrail ordusu, Refah'taki tünellerde mahsur kalan 9 Filistinliyi daha öldürdü

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'in güvenli geçişine izin vermediği Refah'ta mahsur kalan Filistinlilere saldırılar düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, geçen hafta bölgedeki tünellerden çıktığı iddia edilen birkaç Filistinli ile çatışmaya girildiği öne sürülerek, 3 Filistinlinin yakın mesafeden vurularak öldürüldüğünün doğrulandığı ifade edildi.

Hafta boyunca Refah'ta İsrail ordusunun tünellere saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, dün tünellerde yapılan aramalar sırasında 6 Filistinlinin daha öldürüldüğünün tespit edildiği ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca bölgede saldırıların devam edeceği tehdidinde bulunuldu.

Refah'ta mahsur kalan Filistinliler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen izin vermemişti.

İsrail basınında çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'tın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmiş, ancak bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'a güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

Ateşkesin başından bu yana geçen sürede İsrail ordusu, Refah'ta gıda ve sudan mahrum şekilde mahsur kalan Filistinlilere geçiş hakkı vermemiş ve saldırılar düzenlemeyi sürdürmüştü.

İsrail ordusunun saldırılarında bölgedeki 40'tan fazla Filistinli öldürülmüş veya alıkonulmuştu.

Uzmanlar, İsrail'in "savaş dışı" kalmış bu kişileri hedef almasının savaş suçu olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail, Filistinlilerin sadece topraklarını değil, gelecek nesillerinin eğitim hakkını da elinden alıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:15
Kredi kartı limitlerinde yeni dönem hazırlığı
16:13
Araştırma: Uyumadan önceki son 3 saat yemek yememek kalp sağlığını iyileştirebilir
16:05
Deprem bölgesinde geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
16:05
İşgalci İsrail Refah Sınır Kapısı'ndan sadece 455 hasta ve refakatçinin çıkışına izin verdi
16:12
KAAN’ın yeni prototipleri sahnede: Neler değişti?
15:59
İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakının önünü açan "devlet arazisi" kavramı ne anlama geliyor?
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan okulda hasar tespit çalışması yapıldı
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan okulda hasar tespit çalışması yapıldı
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ