AA 16.02.2026 13:51

İşgalci İsrail, 1967'den beri ilk kez Kudüs'ün sınırlarını genişleten bir yasa dışı yerleşim kuruyor

İşgalci İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'yı işgal ettiği 1967'den bu yana ilk kez, Filistin topraklarını gasbederek Kudüs'ün sınırlarını Batı Şeria'ya doğru genişletecek bir yasa dışı yerleşim kurmaya hazırlanıyor.

İsrail basınına göre, Maliye Bakanlığı ve İskan Bakanlığı ile işgal altındaki Batı Şeria Binyamin Bölge Konseyi arasında Kudüs'ün genişlemesi için bir yerleşim yeri kurulmasını öngören anlaşma imzalandı.

Anlaşma, Filistin topraklarını gasbederek kurulacak yeni yasa dışı yerleşim yerinin, Ramallah'ın güneydoğusunda yer alan Geva Binyamin (Adem) Yahudi yerleşiminin Kudüs'e doğru genişletilmesini içeriyor.

Filistin toprakları gasbedilerek kurulan Yahudi yerleşiminin batıya doğru genişletilmesi için yeni bir mahalle kurulması ve 2 bin 780 yasa dışı yerleşim biriminin inşası öngörülüyor.

Mahallenin kurulacağı alan Geva Binyamin'den Ayrım (Utanç) Duvarı ve 437 numaralı otoyol ile ayrılması, buradan ziyade Ayrım Duvarı'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalan Neve Yaakov yasa dışı Yahudi yerleşimine yakın olması dikkati çekiyor.

Anlaşma kapsamında Filistin kasabaları Hizma ve Er-Ram arasında bulunan 500 dönümlük arazinin gasbedilerek buraya yerleşimin kurulması bekleniyor.

"İsrail yeni yerleşim yeri bahanesiyle gizli ilhak gerçekleştiriyor"

İsrailli sivil toplum kuruluşu "Peace Now (Barış Şimdi)" hareketinin, 1967'den bu yana Kudüs'ün ilk kez Batı Şeria'ya doğru genişletildiği belirtilen açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

"İsrail hükümeti, yeni bir yerleşim yeri bahanesiyle gizli bir ilhak gerçekleştiriyor. Yeni yerleşim yeri, her bakımdan Kudüs şehrinin bir mahallesi olarak işlev görecek ve Adem yerleşim yerinin bir 'mahallesi' olarak planlanması, bu hamleyi gizlemek için bir bahane ve girişimden ibarettir."

Açıklamada, bu adımın anlamının, "Batı Şeria'da İsrail egemenliğinin uygulanması" olduğu vurgulandı.

Yeni yerleşim bahanesiyle Kudüs'ün işgal altındaki Batı Şeria'ya doğru genişletilmesi, İsrail hükümetinin son 2 haftada Batı Şeria'ya ilişkin aldığı, Filistin Devleti'nin kurulmasının önüne geçme maksatlı kararlarının bir parçası olarak değerlendirildi.

İsrail İskan Bakanlığı, 2025 yılında da işgal altındaki Batı Şeria'da İsraillilerin gasbettiği Filistin topraklarında kurulan Geva Binyamin Yahudi yerleşimini genişletmek amacıyla 356 konutluk yeni konutun inşası amacıyla 2 ayrı ihale açmıştı.

İsrail Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Batı Şeria Kudüs
