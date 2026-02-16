Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 16.02.2026 15:03

Türk savaş gemilerinden uzak denizlerde sondaj faaliyetlerine destek

TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemileri lojistik destek, askeri yardım sevkiyatı ve TPAO'nun sondaj faaliyetlerine destek sağlamak için Somali açıkları, Aden Körfezi ve Arap Denizi'nde görev yapıyor.

Türk savaş gemilerinden uzak denizlerde sondaj faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemilerinin Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Söz konusu gemilerin, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının lojistik desteğini sağladığı, hibe ve dış askeri yardımların Somali’ye deniz yoluyla sevkini gerçekleştirdiği kaydedildi.

 

Sondaj faaliyetlerine destek verilecek

Açıklamada ayrıca, Türk savaş gemilerinin müteakip dönemde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bölgede yürütülecek enerji faaliyetlerinde de etkin rol oynayacağı vurgulandı.

Bu kapsamda deniz kuvvetleri unsurlarının, "Çağrı Bey Sondaj Gemisi" ile Somali deniz yetki alanlarında icra edilecek sondaj faaliyetlerine destek vereceği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı
