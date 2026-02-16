Türk savaş gemilerinden uzak denizlerde sondaj faaliyetlerine destek

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemilerinin Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde faaliyet gösterdiği belirtildi.

Söz konusu gemilerin, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının lojistik desteğini sağladığı, hibe ve dış askeri yardımların Somali’ye deniz yoluyla sevkini gerçekleştirdiği kaydedildi.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askerî yardımların Somali’ye deniz yoluyla sevk edilmesi ve müteakip dönemde TPOA tarafından Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Somali deniz yetki alanlarında icra edilecek sondaj faaliyetlerine destek… pic.twitter.com/21UVeUyWJU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 16, 2026

Sondaj faaliyetlerine destek verilecek

Açıklamada ayrıca, Türk savaş gemilerinin müteakip dönemde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından bölgede yürütülecek enerji faaliyetlerinde de etkin rol oynayacağı vurgulandı.

Bu kapsamda deniz kuvvetleri unsurlarının, "Çağrı Bey Sondaj Gemisi" ile Somali deniz yetki alanlarında icra edilecek sondaj faaliyetlerine destek vereceği ifade edildi.