Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 16.02.2026 08:50

Bilim insanları antik Mısır mumyalarını koklamaya başladı

Antik Mısır mumyalarının kendine has odunsu, baharatlı ve tatlı kokusu, bilim insanları için yeni bir araştırma kapısı aralıyor. Bristol Üniversitesi'nden organik jeokimyacılar, mumyalara zarar veren geleneksel yöntemler yerine, havaya yayılan koku moleküllerini "koklayarak" analiz eden yeni bir teknik geliştirdi.

Bilim insanları antik Mısır mumyalarını koklamaya başladı

Arkeologlar normal şartlarda mumya sargılarından parçalar kesip çözelti içinde eriterek analiz yapıyor ancak bu süreç hem mumyanın bütünlüğünü bozuyor hem de bazı moleküllerin parçalanmasına neden oluyor.

Yeni yöntemde ise mumyanın etrafındaki havada bulunan uçucu organik bileşikler (VOC) örnekleniyor.

Bu sayede mumyaya dokunmadan, sadece yaydığı koku imzaları takip edilerek kullanılan malzemeler tespit edilebiliyor.

Zamanla değişen mumyalama tarifleri

Avrupa ve İngiltere'deki müzelerde bulunan, M.Ö. 2000 ile M.S. 295 yılları arasına tarihlenen 19 mumya üzerinde yapılan incelemeler, mumyalama tariflerinin zamanla nasıl evrildiğini ortaya koydu.

İlk dönemler: Daha basit hayvansal yağlar ve bitkisel yağlar kullanılıyordu.

İlerleyen süreç: Reçeteler karmaşıklaştı; ardıç, çam, sedir gibi bitkilerden elde edilen pahalı yağlar, bal mumu ve bitüm (zift) karışıma eklendi.

Tarihlendirme için yeni bir araç

Araştırmacılar, farklı tarihsel dönemlere ait mumyaların farklı koku bileşimlerine sahip olduğunu belirledi.

Bu durum, koku analizinin mumyaların kronolojik olarak sınıflandırılmasında hızlı ve tahribatsız bir ön tarama yöntemi olarak kullanılabileceğini gösteriyor.

Mumyalama malzemelerinin sadece bedeni korumakla kalmadığı, aynı zamanda ölümle ilişkilendirilen hoş olmayan kokuları maskelemek ve mikroplara karşı savunma oluşturmak için seçildiği anlaşılıyor.

ETİKETLER
Araştırma Arkeoloji Bilimsel Araştırma Mısır
Sıradaki Haber
Güney Afrika'da şap salgını nedeniyle "ulusal afet hali" ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:49
Hayali ihracat soruşturmasında 30 şüpheli adliyede
09:44
Küresel piyasalarda tatil sessizliği
09:43
'Güvenli liman' haftaya düşüşle başladı
09:40
Brent petrolün varili 67,23 dolardan işlem görüyor
09:40
İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı Atina'da protesto edildi
09:35
Ürdün: İsrail'in Batı Şeria'da hiçbir egemenlik hakkı yok
Meteorolojiden 16 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteorolojiden 16 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
FOTO FOKUS
Türkiye her alanda Somali'ye destek oldu
Türkiye her alanda Somali'ye destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ