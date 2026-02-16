Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 16.02.2026 08:34

Güney Afrika'da şap salgını nedeniyle "ulusal afet hali" ilan edildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ülke genelinde görülen şap salgını nedeniyle "ulusal afet hali" ilan edildiği bildirildi.

Güney Afrika'da şap salgını nedeniyle "ulusal afet hali" ilan edildi

Ulusal Afet Yönetim Merkezi Başkanı Elias Sithole, yaptığı açıklamada, Doğu Cape, Free State, Gauteng, KwaZulu-Natal, Limpopo, Mpumalanga, Kuzey Batı ve Batı Cape eyaletlerinde görülen şap salgınının ulusal afet boyutuna ulaştığını belirtti.

Sithole, salgınla başa çıkmak üzere ilan edilen "ulusal afet hali"nin, Güney Afrika'nın hayvancılık sektörü, gıda güvenliği, kırsal geçim kaynakları ve ihracat pazarları için salgının oluşturduğu riske karşı önemli ve gerekli bir adım olduğunu ifade etti.

14 milyon büyükbaş hayvan aşılanacak

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, yaptığı açıklamada, hükümetin gelecek 12 ayda 14 milyon büyükbaş hayvanın aşılanmasına karar verdiğini belirterek, bunun için 28 milyon doz aşıya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Ramaphosa, çiftliklerin aşıyı derhal temin etmesi için çalışmalara başladıklarını duyurarak, "Tarım Bakanlığı ile çalışmak üzere uzmanlardan ve çiftçi örgütü temsilcilerinden oluşan özel bir ekip kurdum." dedi.

Sığır, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda yüksek ateş, ağız ve tırnaklarda yaralarla seyreden şap hastalığı, hızla yayılması ve ciddi verim kayıplarına yol açması nedeniyle hayvancılık ekonomisini tehdit eden viral bir enfeksiyon olma özelliği taşıyor.

ETİKETLER
Güney Afrika
Sıradaki Haber
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki arkeolojik alana İsrail bayrakları astı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:49
Hayali ihracat soruşturmasında 30 şüpheli adliyede
09:44
Küresel piyasalarda tatil sessizliği
09:43
'Güvenli liman' haftaya düşüşle başladı
09:40
Brent petrolün varili 67,23 dolardan işlem görüyor
09:40
İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı Atina'da protesto edildi
09:35
Ürdün: İsrail'in Batı Şeria'da hiçbir egemenlik hakkı yok
Meteorolojiden 16 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
Meteorolojiden 16 kente "fırtına ve sağanak" uyarısı
FOTO FOKUS
Türkiye her alanda Somali'ye destek oldu
Türkiye her alanda Somali'ye destek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ