Filistin Dışişleri Bakanı: Filistin'i tanımamanın hiçbir gerekçesi yok

Bakan Ağabekyan, 62. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere geldiği Almanya'nın Münih kentinde, açıklamalarda bulundu.

Ağabekyan, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçmek istediklerini ancak bunun için ilk aşamadaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in saldırılarından ötürü tam olarak bir ateşkesin sağlanamadığının altını çizen Ağabekyan, insani yardımların ise ihtiyaçları karşılamadığına işaret etti.

Ağabekyan, İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbetmeye devam etmesine ilişkin de konuştu.

Filistinlilerin haklarının sürekli ihlal edildiği koşullarda, İsrail ile barışın tesis edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Ağabekyan, "İsrail'in işgal altındaki topraklarda tek taraflı yaptığı her şey, geçersiz ve hükümsüz sayılmalı. Bu, sadece Filistin halkına ve Filistin topraklarına karşı değil aynı zamanda uluslararası hukuka da aykırı." ifadelerini kullandı.

Ağabekyan, uluslararası hukukun ilhak konusunda oldukça net olduğunu ve bu ilhakın derhal durdurulması gerektiğini kaydetti.

Devam eden saldırıların, İsrail'in barıştan yana olmadığını gösterdiğine dikkati çeken Ağabekyan, "İsrail'in dünyaya söylediği şey, ilhakçı sömürgeci önlemlerine devam edeceği, her şeyi ele geçirmek istediği ve bunu yasallaştırmak istediğidir." diye konuştu.

Ağabekyan, dünyanın İsrail'in bu adımlarına "yeter artık" demesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası Adalet Divanının ve BM'nin kararlarının son derece açık olduğunu anımsatan Ağabekyan, Filistin topraklarının işgalinin derhal sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

"(Türkiye'nin) Filistin'e sağladığı insani ve kalkınma yardımları son derece önemli"

Ağabekyan, Türkiye'nin Gazze'de sağlanan barışa ve işlenen soykırıma karşı duruşuna ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin Filistinli gruplar arasındaki uzlaşma sağlanması konusunda önemli bir aktör olduğuna dikkati çeken Ağabekyan, "Filistin'e sağladığı insani yardım ve kalkınma yardımı son derece önemlidir. Bölgedeki kilit aktörlerden biri olan Türkiye'nin barışa yönelik bu rolünü sürdürmesini bekliyoruz." dedi.

Ağabekyan, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Finlandiya ve Almanya'ya yaptığı Filistin Devleti'ni tanıma çağrısına ilişkin "doğru zamanda düşüneceklerini" yanıtını aldığını aktardı.

Kendisine göre meselenin çok açık olduğunu belirten Ağabekyan, "Eğer iki devletli bir çözümden yanaysanız, uluslararası hukuka inanıyorsanız, uluslararası hukuka uymak istiyorsanız tanımak gereklidir, çünkü tanımamanın hiçbir gerekçesi yok." diye konuştu.