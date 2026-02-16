Çok Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.02.2026 09:59

Sıcaklıklar önce düşecek sonra yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacağını, perşembe günü ise yeniden artışa geçeceğini duyurdu.

Sıcaklıklar önce düşecek sonra yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde bugün ve yarın etkili olacak sıcak hava dalgası yerini kısa süreli bir serinlemeye bırakacak.

MGM tarafından paylaşılan verilere göre, halihazırda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren yurdun batı bölgelerinden başlayarak düşmesi bekleniyor.

Azalmaya başlayacak sıcaklıklarla birlikte yağışlı sistem etkisini sürdürecek.

Sıcaklıklar önce düşecek sonra yükselecek

Sıcaklıklar yeniden tırmanışa geçecek

Sıcaklıklardaki düşüşün kısa süreli olacağını öngören uzmanlar, perşembe gününden itibaren yeni bir ısınma dalgasının etkili olacağını bildirdi.

Perşembe günü yine batı kesimlerden başlayacak artışla birlikte, hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yurt genelinde tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkarak hafta başındaki değerlere ulaşacağı öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını takip ederek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu
Sıradaki Haber
Eskişehir ve Karaman'da "Yüzyılın Konut Projesi"için kura heyecanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:08
İsviçre'de 80 yolcuyu taşıyan tren raydan çıktı
11:53
Kapadokya'da balon turlarına 754 bin 98 kişi katıldı
11:47
Türkiye'den kakao ihracatında rekor
11:42
İZBETON soruşturmasında 22 kişi adliyeye sevk edildi
11:35
Ekonomide gözler mart ayına çevrildi
11:19
İzmit Körfezi 110 bin kamyon çamurdan temizlendi
Gazze’de, Ramazan fenerleri el emeğiyle üretiliyor
Gazze’de, Ramazan fenerleri el emeğiyle üretiliyor
FOTO FOKUS
Yerli kök hücre kremi için ulusal patent alındı
Yerli kök hücre kremi için ulusal patent alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ