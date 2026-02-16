Sıcaklıklar önce düşecek sonra yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlerden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde bugün ve yarın etkili olacak sıcak hava dalgası yerini kısa süreli bir serinlemeye bırakacak.

MGM tarafından paylaşılan verilere göre, halihazırda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarından itibaren yurdun batı bölgelerinden başlayarak düşmesi bekleniyor.

Azalmaya başlayacak sıcaklıklarla birlikte yağışlı sistem etkisini sürdürecek.

Sıcaklıklar yeniden tırmanışa geçecek

Sıcaklıklardaki düşüşün kısa süreli olacağını öngören uzmanlar, perşembe gününden itibaren yeni bir ısınma dalgasının etkili olacağını bildirdi.

Perşembe günü yine batı kesimlerden başlayacak artışla birlikte, hava sıcaklıklarının hafta sonuna doğru yurt genelinde tekrar mevsim normallerinin üzerine çıkarak hafta başındaki değerlere ulaşacağı öngörülüyor.

Yetkililer, vatandaşların güncel hava tahmin raporlarını takip ederek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.