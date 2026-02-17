Çok Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2026 13:07

Avrupa Parlamentosu kurumsal cihazlarda yapay zekayı engelledi

Avrupa Parlamentosu (AP), veri güvenliği endişeleri nedeniyle milletvekillerinin ve personelin iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.

Avrupa Parlamentosu kurumsal cihazlarda yapay zekayı engelledi

Politico internet sitesinde yer alan habere göre AP bilgi teknolojileri birimi, yapay zeka içeren cihazlarda siber güvenlik ve veri güvenliğinin garanti edilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu kapsamda yapay zekanın bazı görevleri gerçekleştirmek için bulut hizmetleri kullandığı ve verileri cihaz dışına gönderdiği tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan çalışmanın ardından AP, üyelerinin ve çalışanlarının iş cihazlarındaki yapay zeka özelliklerini devre dışı bıraktı.

Ayrıca AP, milletvekillerine özellikle işle ilgili görevlerde kullandıkları özel cihazlarında da benzer tedbir uygulamalarını tavsiye etti. Öte yandan Avrupa Birliği (AB), dış ülkelerden teknoloji tedarikiyle ilgili endişeler nedeniyle son yıllarda veri güvenliği politikalarını güçlendirdi.

AP, 2023 yılında personelin cihazlarında TikTok sosyal medya platformu kullanımını yasaklamıştı.

ETİKETLER
Avrupa Parlamentosu Yapay Zeka
Sıradaki Haber
Hillary Clinton, ABD Başkanı Trump yönetimini Epstein belgelerini "örtbas etmekle" suçladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:32
ASELSAN'da yapay zeka dönemi
13:22
Cevdet Yılmaz: Yüksek gelirli ülkeler ligine geçiş sürecindeyiz
13:19
Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı
13:05
Bakan Gürlek: Sahaya kulak vereceğiz, verilere dayalı karar alacağız
12:45
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 12'nci duruşma başladı
12:22
CİMER 23 Nisan dolayısıyla resim yarışması düzenliyor
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ