TRT Akademi
TRT Haber 17.02.2026 14:46

Teoriden uçuşa sertifikalı dron eğitimi başlıyor

TRT Akademi kapsamında 23 Şubat’ta başlayacak olan İnsansız Hava Aracı Kullanımı hibrit eğitimi, teknoloji ile görsel anlatımı birleştirmek isteyenler için kapsamlı ve yoğun bir program sunuyor.

Teoriden uçuşa sertifikalı dron eğitimi başlıyor

Toplam 33 saatlik yüz yüze eğitimin gerçekleştirileceği TRT Genel Müdürlüğü, 7 gün boyunca teori ile pratiğin iç içe geçtiği bir öğrenme atmosferine ev sahipliği yapacak.

Eğitim, hibrit olarak tasarlandı.

Katılımcılar, yüz yüze derslerden önce 11 bölümden oluşan video eğitim serisini ücretsiz olarak izleyerek temel bilgileri edinecek. Bu süreci başarıyla tamamlayanlar, öğrendiklerini sahaya taşıma fırsatı bulacak. Böylece bilgi, teoride kalmayacak uygulamalı uçuşlarla doğrudan deneyime dönüşecek.

Eğitimin rehberliğini saha ve ekran deneyimi ile öne çıkan Mikail Sevinç üstleniyor. Sevinç, teknik bilginin yanı sıra sahadan süzülen mesleki reflekslerini de aktaracak.

Dron pilotları TRT Akademi’de yetişecek

Eğitim, 6 bölümden oluşuyor. İHA çalışma prensipleri ile eğitime giriş yapılacak. Daha sonra teknik detaylara kadar derinlemesine bir içerik katılımcılarla paylaşılacak.

Motor ve pervane sistemlerinin yapısı, batarya kullanımında dikkat edilmesi gereken kritik noktalar, alıcı-verici anten sistemlerinin işleyişi ve donanım kalibrasyon süreçleri adım adım ele alınacak. Küresel konumlandırma sistemi ve pusula sistemleri üzerinden yön tayini, güvenli uçuş konularında da teknik bilgi aktarılacak.

Gökyüzünde dron hakimiyeti uygulamalarla öğretilecek

Olumsuz hava koşullarında uçuş yönetimi ve saha deneyimlerinde karşılaşılabilecek riskler de ayrıntılı biçimde değerlendirilecek. Afet bölgelerinde uçuş güvenliği, kriz anlarında doğru manevra teknikleri ve resmi izin prosedürleri gibi önemli konularda katılımcılar bilgilendirilecek. Kritik saha görevlerinde atılacak adımlar bu eğitimde detaylandırılacak.

Sınırlı kontenjanla bire bir öğrenme deneyimi

Sınırlı kontenjanı bulunan dron kullanma eğitiminde her katılımcı, uçuş pratiği hakkında bire bir bilgilendirilecek.

Eğitim sonunda katılımcıları, teorik ve uygulama sınavları bekliyor. Eğitim sonunda gerçekleştirilecek teorik ve uygulama sınavlarıyla katılımcılar eğitime dair kazanımlarını ölçebilecekler.

Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar TRT onaylı sertifika almaya hak kazanacaklar.

TRT Akademi eğitimleri ile gelişmeleri takip edin

İnsansız Hava Aracı (Dron) Kullanımı eğitimi ile drone izleyen değil yöneten kişi konumuna geçmek mümkün.

Planlama yapmak, güvenliği sağlamak ve en iyi görüntüleri yakalamak için İnsansız Hava Aracı (Drone) Kullanma eğitimi önemli bir fırsat sunuyor. TRT Akademi eğitimlerinde yer almak için trtakademi.com.tr adresini tıklayın.


 

TRT Akademi
