Kültür-Sanat
TRT Haber 17.02.2026 16:19

“Leylâ ve Mecnûn” TRT Radyo 1’de sevenleriyle buluşuyor

TRT Radyoları, klasik bir aşk hikâyesi olan “Leylâ ve Mecnûn”u modern bir dramaturji ile buluşturuyor. Turgay Nar’ın kalemi ile radyo tiyatrosuna uyarlanan, asırlardır dilden dile aktarılan bu efsanevi sevda öyküsü 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 21.05’te TRT Radyo 1’de yayınlanıyor.

“Leylâ ve Mecnûn” TRT Radyo 1’de sevenleriyle buluşuyor

TRT’nin köklü radyo tiyatrosu geleneği, bu yapımda beşerî aşkın ilahi aşka dönüşümünü sahne ve radyo dilinin incelikleriyle yansıtıyor. Turgay Nar’ın güçlü edebî dili ve özgün dramaturjisiyle harmanlanan bu özel yapım; dinleyicileri, dünyevi aşktan ilahi aşka yükselişin, aşkın ve sadakatin hikâyesiyle buluşturacak.

“Leylâ ve Mecnûn” TRT Radyo 1’de sevenleriyle buluşuyor

Radyo tiyatrosunun yönetmen koltuğunda İskender Bağcılar, efekt masasında Ersin Temelli yer alırken; yapımcılığı Muhammet Emre Buruşuk ve Nevim Yılmaz üstleniyor.

“Leylâ ve Mecnûn” TRT Radyo 1’de sevenleriyle buluşuyor

Oyuncu kadrosunda; Rüzgar Aksoy, Irmak Örnek, Seda Can, Bora Sivri, Şemsay Çankara, Elif Karahan Toker, Mustafa Fatih Özkul, Sezin Zor, Ali Ekber Diribaş, Sait Çataldaş, Tugay Erverdi, Esin Umulu, Özlem Abacı yer alıyor.

“Leylâ ve Mecnûn” TRT Radyo 1’de sevenleriyle buluşuyor

Bu ölümsüz hikâye, klasik edebiyatın derinliklerinden süzülüp gelen anlamını korurken, radyo sahnesinde Turgay Nar’ın özgün yorumu ile yepyeni bir soluk kazanıyor.

“Leylâ ve Mecnûn” TRT Radyo 1’de sevenleriyle buluşuyor

Leyla ve Mecnun 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 21.05’te TRT Radyo 1’de yayınlanacaktır.

“Leylâ ve Mecnûn” TRT Radyo 1’de sevenleriyle buluşuyor

Oyuncu- Karakter İsimleri:

Kays: Rüzgar Aksoy

Leyla: Irmak Örnek

Kays’ın Babası: Bora Sivri

Kays’ın Annesi: Esin Umulu

Leyla’nın Annesi : Şemsay Çankara

Leylanın Babası: İskender Bağcılar

Zeyd: Mustafa Fatih Özkul

Ebe Ana: Özlem Abacı

1.Genç Kız: Elif Karahan Toker

2. Genç Kız: Sezin Zor

Nevfel: Ali Ekber Diribaş

Lebid: Sait Çataldaş

Yad: Tugay Erverdi

Dadı: Seda Can
 

