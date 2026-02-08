Yazar Bülent Akyürek vefat etti

‘İçinizdeki Öküze Oha Deyin’ ve ‘Yılgın Türkler’ kitaplarıyla tanınan yazar Bülent Akyürek 57 yaşında vefat etti.

Bülent Akyürek kimdir?

1969 Elazığ doğumlu olan yazar Bülent Akyürek, Türk edebiyatında aykırı, sert ve ironik üslubuyla tanınan, tek bir kalıba sığdırılması güç bir yazardı.

Özellikle hayatının sonraki döneminde modern yaşam tarzını, teknolojiye olan bağımlılığı ve kapitalist sistemin dayattığı "kişisel gelişim" öğretilerini hedef aldı. İslami kaynaklardan beslenen, ancak geleneksel anlatıların dışında duran, kendine has bir "kişisel gerileyiş" felsefesi geliştirdi.