Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü hedef alan sosyal medya paylaşımına tepkiler geldi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Erzurum'da yakalandı

Erzurum'da polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen zanlı, savcılık sorgusu sonrası "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu" kapsamında sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Belediye Başkanı Güneş'e giyimi üzerinden hakarette bulunduğu belirtildi.

Akgün'ü hedef alan sosyal medya paylaşımına tepkiler geldi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan, onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez." açıklamasında bulundu.

Tunç, yaptığı açıklamada, Güneş'e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılarak şüphelinin gözaltına alındığını anımsattı.

Adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan, onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve milli iradeye yönelen bu nefret dili, hukuk ve vicdan önünde mutlaka karşılığını bulacaktır."

"Hukuki sürece müdahil olacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş'i hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Üç dönemdir milletimizin oylarıyla seçilen Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Güneş'i hedef alarak yapılan bu ahlaksız saldırı yalnızca bir belediye başkanına değil, emeğiyle ayakta duran, çalışan, üreten, ülkemize değer katan milyonlarca kadına ve doğrudan milletimizin iradesine yönelmiş açık bir saygısızlıktır. Kadınlara yönelen bu hadsiz ve kendini bilmez zihniyeti asla kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Sadece kişisel bir saldırı değil, aynı zamanda suç teşkil eden bu eylem için başlatılan hukuki sürece müdahil olacağız."

"Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Güneş'e partinin içten selamlarını ileten Çelik, şunları kaydetti:

"Başkanımıza dönük zehirli dili kınayan toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Nefret diline karşı her kesimden ve görüşten kadın vatandaşlarımızın ortak hassasiyeti ayrıca kıymetlidir. Değerli başkanımıza dönük nefret söylemini lanetliyoruz. Nefret siyaseti ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Başkanımıza saldıran bu nefret odağına hukuk zemininde de hesap soracağız. İYİ Parti'nin bu nefret odağına karşı gerekeni yapmasını bekliyoruz."

"Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyetin yeri yoktur"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Eskişehir'in Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına ilişkin, "Seçilmiş bir kamu görevlisine ve kadın onuruna yapılan bu saldırı, aynı zamanda demokratik iradeye ve toplumsal barışa yönelik bir suçtur. Siyaseti, aşağılayıcı bir zemine çekmeye çalışan bu zihniyete asla teslim olmayacağız." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi.

Güneş'e yönelik nefret söylemlerini lanetlediklerini belirten Ala, şunları kaydetti:

"Hizmetleri ve temsil tarzıyla gurur duyduğumuz saygıdeğer Mihalgazi Belediye Başkanı'mıza yönelik, söyleyenin mensup olduğu partisi tarafından da tasvip edilmeyeceğini kuvvetle tahmin ettiğim kimliğini, kıyafetini ve yaşam tarzını hedef alan iğrenç ve aşağılık nefret söylemini şiddetle lanetliyoruz. Aziz milletimizin değerlerine ve saygıdeğer bir hanımefendiye karşı kullanılan bu mefluç dil, üslup ve içeriğiyle asla kabul edilemez.

Bu nefret söylemi açıkça her türlü insani, ahlaki ve hukuki değerin karşısındadır. Seçilmiş bir kamu görevlisine ve kadın onuruna yapılan bu saldırı, aynı zamanda demokratik iradeye ve toplumsal barışa yönelik bir suçtur. Siyaseti, aşağılayıcı bir zemine çekmeye çalışan bu zihniyete asla teslim olmayacağız. Türkiye'nin geleceğinde bu zihniyetin yeri yoktur ve ülkemiz bu anlayışı çoktan geride bırakmıştır."