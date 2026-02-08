Puslu 8.4ºC Ankara
Türkiye
AA-İHA 08.02.2026 09:26

Meriç Nehri taştı: Edirne’de tarım arazileri ve çiftlikler sular altında

Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kaldı. Mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı, AFAD ekipleri mahsur kalan hayvanları tahliye etti, çiftçiler ise mallarını kurtarmak için zamanla yarıştı.

Meriç Nehri taştı: Edirne’de tarım arazileri ve çiftlikler sular altında

Bulgaristan'da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimeleri sonrası debisi artan Meriç Nehri'nin taşmasıyla Edirne'de tarım arazileri, çiftlikler ve bağ evleri sular altında kaldı. Taşkının ardından bölgede yaşayan çiftçiler, hayvanlarını ve mallarını kurtarmak için seferber oldu.

Elçili köyünde tarım arazileri su altında kaldı.

Meriç Nehri taştı: Edirne’de tarım arazileri ve çiftlikler sular altında

Bölgede su pompası inşaatında çalışan bir kepçe operatörü ve kamyon şoförü taşkın koruyucu seddelerde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Edirne Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Meriç Nehri taştı: Edirne’de tarım arazileri ve çiftlikler sular altında

AFAD ekipleri botla mahsur kalan işçilerin bulunduğu alana gitti.

Yılmaz Yavuz ve Ömer Faruk Balakan bulundukları yerden karaya çıkarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü.

Meriç Nehri taştı: Edirne’de tarım arazileri ve çiftlikler sular altında

Meriç Nehri'nin yatağından çıkması sonucu birçok hayvan sular altında kalan alanlarda mahsur kaldı. Su basan yerleşim alanlarına botlarla giren AFAD ekipleri; koyun, köpek, kedi ve çok sayıda hayvanı güvenli bölgelere tahliye etti.

Meriç Nehri taştı: Edirne’de tarım arazileri ve çiftlikler sular altında

Bu arada nehrin debisindeki artış devam ediyor.

Sabah saatlerinde 1119 metreküp/saniye olan debi son ölçümlerde 1257 metreküp/saniyeye yükseldi.

Meriç Nehri taştı: Edirne’de tarım arazileri ve çiftlikler sular altında

Edirne
