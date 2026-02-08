Puslu 6.7ºC Ankara
TRT Haber 08.02.2026 08:34

Meteorolojiden 2 kente "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji 2 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteorolojiden 2 kente "kuvvetli yağış" uyarısı

Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağı ve gece yarısına kadar devam edeceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar olabileceğini hatırlattı. Bu illerde yaşayan vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden 2 kente "kuvvetli yağış" uyarısı

Bir başka uyarı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yapıldı.

Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar olması nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
 

