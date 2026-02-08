Meteorolojiden 2 kente "kuvvetli yağış" uyarısı

Kuvvetli yağışın öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayacağı ve gece yarısına kadar devam edeceği açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli sağanak beklentisi nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar olabileceğini hatırlattı. Bu illerde yaşayan vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

Bir başka uyarı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu için yapıldı.

Bölgede yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlar olması nedeniyle çığ tehlikesinin bulunduğu yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

