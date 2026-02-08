Hafif Sağanak Yağışlı 6.1ºC Ankara
Türkiye
DHA 08.02.2026 06:28

Oyuncaklarıyla oynuyordu, hayatını kaybetti

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde oyuncaklarıyla oynarken soluk borusuna yabancı cisim kaçan E.K. çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Oyuncaklarıyla oynuyordu, hayatını kaybetti
[İHA/DHA]

Dün Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Körsu Mahallesi’nde oyuncaklarıyla oynayan 4 yaşındaki E.K.’yi yerde hareketsiz halde gören ailesi, soluk borusuna yabancı cisim kaçtığını fark etti.

Aile kendi imkanlarıyla yabancı cismi çıkaramayınca, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.K., doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. E.K.’nın cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında defnedildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Mardin
Erzurum’da zincirleme kaza: 9 yaralı
