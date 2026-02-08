Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi gözaltına alındı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, X platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Paylaşım

Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş'i giyimi üzerinden eleştirdiği öne sürüldü.