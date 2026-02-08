Hafif Sağanak Yağışlı 6.2ºC Ankara
AA 08.02.2026 04:47

Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhinde sosyal medya hesabından halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşım yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli gözaltına alındı.

Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'e sosyal medyadan hakaret eden kişi gözaltına alındı
[Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş | Fotoğraf: AA]

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, X platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edildi.

Şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Paylaşım

Şüphelinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Belediye Başkanı Güneş'i giyimi üzerinden eleştirdiği öne sürüldü.

