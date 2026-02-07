Hafif Sağanak Yağışlı 6.6ºC Ankara
Türkiye
DHA 07.02.2026 22:12

İstanbul'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Kartal'da, hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu ambulanstaki hasta ile 2 sağlık personeli yaralandı.

İstanbul'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde hasta taşıyan ambulans kavşağa girdiği sırada otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi

Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı.

İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk yaşanırken, devrilen ambulans vinçle, ootomobil ise çekiciyle kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ambulans İstanbul Trafik Kazası
