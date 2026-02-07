İstanbul'da ambulansla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde hasta taşıyan ambulans kavşağa girdiği sırada otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi
Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı.
İhbar üzerinde olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafikte yoğunluk yaşanırken, devrilen ambulans vinçle, ootomobil ise çekiciyle kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.