Gündem
TRT Haber 08.02.2026 09:36

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu ile ulusal seviyede aranan 6 suçlu, Türkiye’ye getirildi.

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 15 suçlu Türkiye’ye getirildi
[Görsel yapay zeka ile oluşturuldu]

Suç örgütleriyle mücadele, yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam ediyor. Kırmızı bültenle aranan 9, ulusal seviyede aranan 6 suçlu daha Türkiye'ye getirildi. 

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. 9'u uluslararası, 6'sı ulusal düzeyde aranan şüpheliler Gürcistan, Almanya, Karadağ, Azerbaycan, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerin cinayet, cinayete teşebbüs, uyuşturucu ticareti, cinsel istismar, yaralama, yağma, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından arandıklarını açıkladı.

İade edilen isimler arasında 2023 yılında Bodrum'da eski eşini ve kızını öldürmekle suçlanan bir cinayet şüphelisi de bulunuyor.

Yerlikaya operasyonların süreceği da mesajını verdi. "Kırmızı Bültenle aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize tek tek geri getireceğiz. Kaçış yok." dedi.

ETİKETLER
Son Dakika Ali Yerlikaya Kırmızı Bülten
