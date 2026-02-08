Türk bilim insanları 10. kez Beyaz Kıta’da

Türk bilim ekibi, 11 gün süren yolculukları sonrası 68 güney enleminde bulunan, Beyaz Kıta’daki evi, Horseshoe Adası'ndaki Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na vardı.

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen seferde, 16'sı Türk, 1'i Bulgar toplam 17 araştırmacı canlı, yaşam, fiziki ve yer bilimleri alanlarında çalışmalar gerçekleştirecek.

Ekip tarafından iklim değişikliğinin etkilerini araştırmak için buz örnekleri, göl ve denizel alandan su örnekleri toplanacak ve kapsamlı analizler yapılacak. Ayrıca, bölgedeki biyolojik çeşitlilik üzerine sucul ekosistemlerde araştırmalar, jeoloji ve yakın uzay konularında veriler toplanacak.

Bilim insanlarının yaklaşık bir ay boyunca yaşam alanı olacak "Sola" isimli gemi, King George Adası’ndan başladığı yolculuğunu yaklaşık 4 gün sonra tamamlayarak Horseshoe Adası Lystad Körfezi açıklarında demir attı.

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi, çalışmalara başlamak için botlarla Türk Bilimsel Araştırma Kampı'na ulaştı. Daha sonra, 17 kişilik bilim ekibi, Türk bayrağını göndere çekerek, İstiklal Marşı okudu.

"Aynı bölgeye 10 yıldır sefer düzenliyor olmak gurur verici bir tablo"

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi lideri Prof. Dr. Ersan Başar, aynı bölgeye 10 yıldır sefer düzenliyor olmanın gurur verici bir tablo olduğunu ifade ederek, “Burada yine bilimsel çalışmamıza devam edeceğiz. 17 bilimsel araştırmacımızla birlikte deniz bilimleri, yer bilimleri, buzul bilimi, atmosfer bilimleri konusunda bilimsel projeler yürüteceğiz. Bugün tekrar buraya gelmek gerçekten bizleri çok mutlu etti ve gurur duyuyoruz. Çünkü 10'uncu kere Antarktika'da Türk bilim seferi başlamış oldu.” diye konuştu.

Başar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2026 yılında 10'uncu seferimizde Antarktika'da olmak gerçekten bizim için çok mutluluk verici bir durum. Gemiden ayrılıp zodyak botlarla kampa yaklaştığımızda büyük bir heyecan vardı, çünkü 10'uncu kere adaya geliyorduk. Adaya geldikten sonra üssümüzün kapılarını açtık ve evimizdeymişiz gibi Türkiye'den 14 bin kilometre uzakta olmamıza rağmen şu anda kendi evimizde gibi hissediyoruz. Bayrağımızı hep birlikte göndere çektik, tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı’nı okuyarak 2026 yılı 10'uncu Antarktika Bilim Seferi'nde hep birlikte çalışmalarımıza başlayacağız."

Dismal Adası etabı tamamlandı

Seferin ilk etabında, ekip King George Adası’ndan başladıkları deniz yolculuğunun üçüncü gününde Bransfield Boğazı, Gerlache Boğazı, Neumayer Kanalı, Lemarie Kanalı, Hovgaard Adası, Penola Boğazı, Grandidier Kanalı, Gunnel Kanalı ve Barlas Kanalı’nı geçerek Dismal Adası’na vardı.

Burada 6 yıl önce kurulan Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) istasyonunun bakım çalışmaları tamamlandı ve veri yedekleme işlemleri gerçekleştirildi.

Burada konuşan Prof. Dr. Ersan Başar, sefer kapsamında çalışmaları yapmak üzere Dismal Adası’na geldiklerini aktararak, “Dismal Adası’nda Harita Genel Müdürlüğüne (HGM) bağlı GNSS istasyonunun bakımı, üzerindeki verilerin alınması ve yeni sistemlerin kurulması için çalışmalar yürütüyoruz. Ekibimizle çıktık ve sistemin kontrollerini yaptığımızda bir önceki yıldan çok güzel bir şekilde sistemin çalıştığını tespit ettik. Bütün çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Ekip üyelerinden Harita Genel Müdürlüğü (HGM) personeli Astsubay Kıdemli Çavuş Muharrem İspekter, sefer kapsamında Dismal Adası’nda 6'ncı kez bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Buradaki sabit Küresel Konumlandırma Sistemi İstasyonumuzun bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik. Zorlu hava koşullarından dolayı sürdürülebilirliğini tamamlıyoruz. Burada topladığımız verilerimizi kullanmış olduğumuz bilimsel yazılımlarla değerlendirip, buradaki tektonik hareketleri inceliyoruz. Dismal Adası’ndaki işlerimizi tamamladıktan sonra Horseshoe Adası’nda bulunan 7 adet yersel jeodezik noktalarımızda da statik ölçümlerimizi, Küresel Konumlandırma Sistemi cihazımız ile gerçekleştiriyoruz. Buradaki hareketlilikler ve gerçekleştirmiş olduğumuz ölçüm çalışmaları kritik bir önem arz etmektedir.”

Bilim insanları gemi seyri boyunca, çeşitli buzdağlarını, buzulları ve Güney Kutbu canlılarını da gözlemledi.