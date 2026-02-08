Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2026 11:30

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan görüşmenin ileriye doğru atılmış bir adım olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır
[Fotograf: AA]

Sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımında Pezeşkiyan, ülkesi ile ABD'nin Umman'daki müzakerelerini değerlendirdi.

İran Cumhurbaşkanı, "Bölgede dost hükümetlerin girişimleriyle gerçekleştirilen İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Anlaşmazlıkların barışçıl şekilde çözümü için her zaman Tahran'ın temel stratejisinin diyalog olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, "Nükleer konudaki yaklaşımımız, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nda (NPT) yer alan açık haklara dayanmaktadır. İran milleti her zaman saygıya saygıyla karşılık vermiştir ancak güç dilini kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasındaki müzakereler

İran ile ABD arasında, Haziran 2025'te İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman'da yeniden başlamıştı.

Müzakereler, Tahran-Washington arasında tansiyonun yeniden yükseldiği, Washington'un Tahran'a karşı bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşmişti.

Müzakerelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken, ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan görüşmeler için, "İran ile ABD arasında Maskat'taki müzakereler, tarafların görüşmeleri sürdürme yönünde mutabakata varmasıyla sona erdi." demişti.

ETİKETLER
İran Mesud Pezeşkiyan ABD ABD İran ilişkileri
Sıradaki Haber
Dünya genelinde tütün kullanımını bırakma konusunda kadınlar öncülük ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: Gazze’de savaş durdu ancak ihlaller sona ermedi
11:43
TÜRKSAT uydularıyla kurumlara destek sağlıyor
12:14
Türk bilim insanları 10. kez Beyaz Kıta’da
11:31
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı: 7 ilde 25 bin 985 konut
11:29
Dünya genelinde tütün kullanımını bırakma konusunda kadınlar öncülük ediyor
11:30
Meclis, Avrupa'nın sosyal medyaya yönelik denetimlerini araştırdı
Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı
Gazze'de bir grup hasta Refah Sınır Kapısı'ndan tahliye edilmek üzere yola çıktı
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sele dönüştü
Hatay'da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ