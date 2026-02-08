Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.02.2026 12:33

Kuruyan Avlan Gölü yağışların ardından yeniden su tuttu

Yaz aylarında kuruyan Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, kentte son günlerde etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başladı.

Kuruyan Avlan Gölü yağışların ardından yeniden su tuttu

Son yıllarda artan iklim değişikliğine bağlı kuraklık, Türkiye'deki bazı göllerin yaz ve kış aylarında su seviyesinde büyük değişimler yaşanmasına neden oluyor.

Bu durumun en net görüldüğü göller arasında Göltarla ve Karamık mahalleleri sınırında bulunan 850 hektar büyüklüğündeki Avlan Gölü yer alıyor.

Yaz aylarında yağışların neredeyse hiç olmaması, aşırı sıcaklık ve göl dibindeki düdenlerden suyun yer altına akması gibi etkenlerle kuruyan Avlan Gölü, kış aylarının yoğun yağışlı geçmesiyle yeniden su tutmaya başladı.

Tabanının büyük bir kısmının suyla buluşmasıyla göl yeniden eski görüntüsüne kavuştu.

Göçmen kuşlar için yeniden önemli beslenme ve yumurtlama alanı haline gelen gölün eski günlerine dönmesi bölge halkını mutlu etti.

Kuruyan Avlan Gölü yağışların ardından yeniden su tuttu

"Gölün kurumasının önüne geçmeye çabalıyoruz"

Avlan Gölü Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı ve Göltarla Mahalle Muhtarı Durmuş Sarıkaya, yaz aylarında gölün neredeyse tamamen kuruduğunu söyledi.

Gölün kurumasının başlıca nedeninin yaz ayının kurak geçmesi olduğunu belirten Sarıkaya, "Son yağışlarla göle çok güzel bir su girişi var. Sellerle çok su geldi. Gölün yüzde 75'i doldu. Yağışların böyle devam etmesiyle doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Kuruyan Avlan Gölü yağışların ardından yeniden su tuttu

Sarıkaya, Avlan Gölü'nün yağış ve eriyen karlardan gelen sularla dolan bir göl olduğuna işaret ederek, "DSİ ekipleriyle yaptığımız çalışmada gölün tabanında suyun derinlere kaçmasına neden olan düdenler tespit ettik. Bunların kapatılmasıyla gölün kurumasının önüne geçmeye çabalıyoruz." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise gölün Elmalı Havzası iklimi için önemine dikkati çekti.

Gölün oluşturduğu lokal iklimin Türkiye'nin en önemli sedir ormanlarına hayat verdiğine vurgu yapan Gökoğlu, gölün yaz aylarında neredeyse tamamen kuruması nedeniyle bölgedeki balık ve canlı yaşamının yok olduğunu dile getirdi.

ETİKETLER
Antalya Kuraklık Yağış
Sıradaki Haber
Meriç Nehri taştı: Edirne’de tarım arazileri ve çiftlikler sular altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Meşal: Gazze’de savaş durdu ancak ihlaller sona ermedi
11:43
TÜRKSAT uydularıyla kurumlara destek sağlıyor
12:14
Türk bilim insanları 10. kez Beyaz Kıta’da
11:31
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı: 7 ilde 25 bin 985 konut
11:39
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İran-ABD görüşmeleri ileriye doğru atılmış bir adımdır
11:29
Dünya genelinde tütün kullanımını bırakma konusunda kadınlar öncülük ediyor
Armoni Mızıkası Komutanlığı 200 yaşında
Armoni Mızıkası Komutanlığı 200 yaşında
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sele dönüştü
Hatay'da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ