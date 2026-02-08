Çok Bulutlu 10.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.02.2026 14:28

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Filistin resmi ajansı WAFA'nın tıbbi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunu hedef aldı. Askeri araçlardan açılan ateş sonucu 20 yaşındaki Nesim Ebul Acin hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti de İsrail bombalarının hedefi oldu. Dalia Halid Asfur isimli Filistinli bir genç kadın, Refah kentinin merkezindeki Dahiliye Caddesi'nde ailesine ait evin hedef alındığı bombardımanda yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesine düzenlediği topçu saldırıda ise 1 Filistinli hayatını kaybederken, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinde Gazze kentinin doğu kesimleri ile Refah ve Han Yunus'un doğusuna hava ve topçu saldırıları düzenlemişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İran: ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde patlamayan bombalar var
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Yazar Bülent Akyürek vefat etti
14:44
Somali Cumhurbaşkanı, İsrail’in Somaliland’de askeri üs kurmasına izin vermeyeceklerini açıkladı
14:24
KAAN "yeni nesil" tanıtımla dünya sahnesinde
14:15
Ankara'da istinat duvarı çöktü: 4 bina tahliye edildi
14:25
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü hedef alan sosyal medya paylaşımına tepkiler geldi
12:38
Kuruyan Avlan Gölü yağışların ardından yeniden su tuttu
Armoni Mızıkası Komutanlığı 200 yaşında
Armoni Mızıkası Komutanlığı 200 yaşında
FOTO FOKUS
Hatay'da sağanak sele dönüştü
Hatay'da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ