DHA 08.02.2026 14:10

Ankara'da istinat duvarı çöktü: 5 bina tahliye edildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarı çöken 4 katlı bir bina ile çevresindeki 4 apartman tedbir amacıyla tahliye edildi.

Ankara'da istinat duvarı çöktü: 5 bina tahliye edildi

Şafak Mahallesi 886'ncı Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın istinat duvarı gece saatlerinde çöktü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri ve Mühendisler Odası görevlileri olay yerine yönlendirildi.

İstinat duvarı çöken bina ile çevresindeki 4 apartman gece saatlerinde tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bina girişleri şeritlerle kapatıldı, bölgede polis, sağlık ve sosyal hizmet ekipleri görevlendirildi.

Bu binalardaki 29 hanede yaşayan 81 kişinin tahliye edildiği, ailelerden birinin Ulus'taki Büyükşehir Belediyesine bağlı Şefkatevi'ne yerleştirildiği, diğer ailelerin akrabalarının yanına gittikleri öğrenildi.

Ankara'da istinat duvarı çöktü: 5 bina tahliye edildi

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, gece saatlerinde olay yerine gelerek çalışmaları koordine etti.

Gölbaşı Belediyesinden bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, "Şafak Mahallesi 886. Sokak'ta yaşanan istinat duvarı çökmesi sonrası Kaymakamımız Erol Rüstemoğlu, Başkanımız Yakup Odabaşı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ile belediye ekiplerimiz sahada incelemelerini sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Ankara Polis Zabıta
Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün'ü hedef alan sosyal medya paylaşımına tepkiler geldi
