Savunma
TRT Haber 08.02.2026 15:42

Güney Kore'nin yeni nesil zırhlı aracına ASELSAN imzası

ASELSAN, Riyad'da gerçekleştirilen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında, SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi’ni Güney Koreli zırhlı araç üreticisi Hanwha Aerospace’in yeni nesil 8x8 Tigon zırhlı aracı üzerine ilk kez entegre ederek sergiledi.

Güney Kore'nin yeni nesil zırhlı aracına ASELSAN imzası

ASELSAN ve Hanwha geçen yıl SEDA sisteminin Hanwha araçlarına entegrasyonuna ilişkin Mutabakat Zaptı imzalayarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda birlikte çalışma niyetini ortaya koymuştu.

Bu adım, ASELSAN’ın Kore Cumhuriyeti ile savunma alanındaki uzun soluklu iş birliği taahhüdünde stratejik bir dönüm noktasını da temsil ediyor.

Güney Kore'nin yeni nesil zırhlı aracına ASELSAN imzası

SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, yurt içi ve uluslararası pazarlarda sahada kanıtlanmış, gelişmiş akustik teknolojiyi kullanarak süpersonik mermileri tespit etmek ve atıcının konumunu hassas şekilde belirlemek üzere tasarlandı.

Sistem, tüm çevresel koşullarda etkin şekilde çalışır, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı uyarılar sağlar ve kalibrasyona ihtiyaç duymadan sorunsuz entegrasyon imkânı sunar.

Savunma Sanayii ASELSAN Güney Kore
KAAN "yeni nesil" tanıtımla dünya sahnesinde
