Güney Kore'nin yeni nesil zırhlı aracına ASELSAN imzası

ASELSAN ve Hanwha geçen yıl SEDA sisteminin Hanwha araçlarına entegrasyonuna ilişkin Mutabakat Zaptı imzalayarak hem yurt içi hem de uluslararası pazarlarda birlikte çalışma niyetini ortaya koymuştu.

Bu adım, ASELSAN’ın Kore Cumhuriyeti ile savunma alanındaki uzun soluklu iş birliği taahhüdünde stratejik bir dönüm noktasını da temsil ediyor.

SEDA 100 Akustik Atış Yeri Tespit Sistemi, yurt içi ve uluslararası pazarlarda sahada kanıtlanmış, gelişmiş akustik teknolojiyi kullanarak süpersonik mermileri tespit etmek ve atıcının konumunu hassas şekilde belirlemek üzere tasarlandı.

Sistem, tüm çevresel koşullarda etkin şekilde çalışır, CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı uyarılar sağlar ve kalibrasyona ihtiyaç duymadan sorunsuz entegrasyon imkânı sunar.