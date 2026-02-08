Hafif Yağmurlu 6.4ºC Ankara
Ekonomi
AA 08.02.2026 16:51

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 26 Ocak-1 Şubat'ta günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 26 Ocak-1 Şubat'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1447 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nı günlük 1235 uçuşla Londra Heathrow, 1167 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1151 uçuşla Amsterdam havalimanları takip etti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 746 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı oldu.

ETİKETLER
Hava Yolu İstanbul Havalimanı Sabiha Gökçen Havalimanı Havacılık İstanbul
