Puslu 4.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AFP 02.02.2026 09:41

68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alan Grammy Ödülleri'nin kazananları, ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen törenle açıklandı.

68. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu

Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nin sunuculuğunu ünlü komedyen Trevor Noah üstlendi.

Gecenin en büyük ödüllerinden "Yılın Şarkısı" ödülünü Billie Eilish "Wildflower" ile kazanırken "Yılın Kaydı" ödülü Kendrick Lamar ve SZA işbirliği olan "Luther"a verildi. "Yılın Albümü" ödülünün sahibi ise Bad Bunny'nin "Debi Tirar Mas Fotos" adlı albümü oldu.

"En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü Olivia Dean kazanırken pop müzik kategorilerinde Lady Gaga "Mayhem" albümüyle öne çıktı.

Gaga, "En İyi Pop Vokal Albüm" ödülünün yanı sıra "En İyi Dans/Pop Kaydı" ödülünü de "Abracadabra" ile aldı.

"En İyi Müzik Videosu" ödülü ise Doechii'nin "Anxiety" adlı çalışmasına verildi.

Rap kategorilerinde gecenin en dikkat çeken ismi Kendrick Lamar oldu. Sanatçı, "GNX" albümüyle "En İyi Rap Albümü", "TV Off" ile "En İyi Rap Şarkısı", "Luther" ile de "En İyi Melodik Rap Performansı" ödüllerini kazandı.

Alternatif müzikte The Cure, "Songs Of A Lost World" ile "En İyi Alternatif Müzik Albümü" ödülünü kazanırken Rock müzik kategorisinde "En İyi Rock Albümü" ödülünün sahibi,"Never Enough" adlı eseriyle Turnstile'a verildi.

Film ve televizyon müzikleri alanında "En İyi Film/TV Müzikleri Albümü" ödülünü Ludwig Göransson, "Sinners" filmiyle kazandı."K-Pop Demon Hunters" filminde yer alan "Golden" adlı eser, "En İyi Görsel Medya İçin Yazılmış Şarkı" ödülünü kazanarak bu alanda ilke imza attı.

ETİKETLER
Grammy Ödülleri ABD Müzik
Sıradaki Haber
ABD'de Alex Pretti'nin ölümüne yol açan iki ICE ajanının kimlikleri tespit edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
Kabine yoğun gündemle toplanıyor: İran, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler masada
10:10
Başakşehir'de sanayi sitesinde yangın
10:04
Çorum'da köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk tedavi altına alındı
10:02
Grammy Ödülleri'nde ünlü isimler, ICE'ın müdahalelerine tepki gösterdi
10:06
Jandarma envanterindeki GÖKBEY helikopteri sayısı 5’e ulaştı
10:00
İzmir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı
Kaleiçi sokakları Japonları ağırladı
Kaleiçi sokakları Japonları ağırladı
FOTO FOKUS
Dünya 2026'ya hızlı başladı
Dünya 2026'ya hızlı başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ