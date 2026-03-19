TRT Haber 19.03.2026 10:05

Bakan Fidan Katar'a gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Fidan Katar'a gidecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Fidan'ın bugün Katar'ı ziyaret edeceği ifade edildi.

Fidan, dün, bölgedeki son gelişmeler üzerine Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde başkent Riyad'da düzenlenen toplantıya katılmıştı.

Bakan Fidan, 17 Mart'ta Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "Savaşın durdurulması için atılabilecek adımları görüşmek üzere yakında bir bölge ziyaretim olacak. Yarından itibaren bölge ziyaretine çıkıyorum. Bölge ülkeleriyle bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Katar
Yerleşik ve göçmen kuşların güvenli yaşam alanı: Çakalburnu Lagünü
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
