Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, yarın ülke genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Marmara, Akdeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bayramın ilk günü en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 11, İstanbul'da 9, İzmir'de 14, Antalya'da 17, Adana'da 18, Diyarbakır'da 10, Samsun'da 13, Trabzon'da 11, Erzurum'da 6 derece civarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.