Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.05.2026 12:58

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Okul saldırısında yaralanan öğrencinin vefatını derin üzüntüyle öğrendim

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci Almina Ağaoğlu 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Okul saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da öğrencinin vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Okul saldırısında yaralanan öğrencinin vefatını derin üzüntüyle öğrendim

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da gerçekleştirilen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki öğrenci Almina Ağaoğlu'nun özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde 18 gündür tedavisi sürüyordur. Bugün Ağaoğlu'nun yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi.

Ağaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti Abdülhamid Han Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ağaoğlu'nun da hayatını kaybetmesiyle saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrenci Almina Ağaoğlu'nun vefatıyla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kahramanmaraş’taki okul saldırısında yaralanan ve 18 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren öğrencilerimizden Almina Ağaoğlu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Almina kızımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize sabır diliyorum."

Ne olmuştu?

15 Nisan'da Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, 8'i öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sürecin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıklamıştı.

Müfettiş görevlendirildi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla 4 mülkiye başmüfettişi ile 4 polis başmüfettişinin görevlendirildiğini açıkladı.

ETİKETLER
Kahramanmaraş Numan Kurtulmuş TBMM
Sıradaki Haber
Kurtulmuş’tan "Sırrı Süreyya Önder" için anma mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Piyade Uzman Çavuş Karakuş'un cenazesi toprağa verildi
14:13
Bakan Fidan Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile görüştü
13:42
Almus Baraj Gölü'nde doluluk yüzde 82'ye ulaştı
13:29
Tarıma 2,5 milyar liralık hibe desteği
13:29
Zelenskiy "Rus gölge filosuna" ait iki tankere saldırdıklarını duyurdu
13:17
Tarihi eser kaçakçılığına sıkı takip: Yılda 1 milyondan fazla eser kurtarılıyor
Yeşeren meralar hayvan sürüleriyle şenlendi
Yeşeren meralar hayvan sürüleriyle şenlendi
FOTO FOKUS
Gönül Dağı'nda ASELSAN ve TUSAŞ ziyareti
Gönül Dağı'nda ASELSAN ve TUSAŞ ziyareti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ