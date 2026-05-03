Çok Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 03.05.2026 11:54

TUR 2026’da büyük final Ankara’da

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (TUR 2026) Ankara etabının startı verildi. Turun sekizinci ve son etabında 147 bisikletçi pedal çevirecek.

TUR 2026’da büyük final Ankara’da
[Fotograf: AA]

Bu yıl 61'incisi düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 8. ve son etabı başkentte başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünden başlayan Ankara etabının startına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Anıtkabir ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki hat üzerinde oluşturulan parkurda 147 bisikletçi, 108,4 kilometre pedal çevirecek.

Son etapta turkuaz (genel klasman) ve kırmızı (dağların kralı) mayoyu Caja Rural-Seguros RGA takımından Avustralyalı Sebastian Berwick giydi.

Yeşil mayoyu (sprint) XDS Astana takımından İtalyan Davide Ballerini, beyaz mayoyu (Türkiye güzellikleri) ise Konya Büyükşehir Belediyespor'dan milli bisikletçi Mustafa Tarakçı taşıdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Ankara etabının başlamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, turun, birçok ülkeden katılımcının yer aldığı önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

TRT Spor ve Eurosport kanallarından canlı yayınlanan yarışların yüz milyonlarca insana ulaştığını vurgulayan Yılmaz, "Bir taraftan sporu sevdiren, yaygınlaştıran diğer taraftan da ülkeleri, ülkelerin güzelliklerini, değerlerini tanıtan çok güzel bir organizasyon. Türkiye'mizin tanınması, dünyada daha fazla kitlelere ulaşması açısından çok değerli bir organizasyon. Ankara ve Türkiye turizmi açısından da çok kıymetli. Bu vesileyle dünyaya da Ankara'yı ve Ankara'nın bu değerlerini tanıtmış olacağız. Önemli bir yarış. Kazasız, belasız, centilmenlik içinde bir yarış olsun" diye konuştu.

Yılmaz, turun düzenlenmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonu ile diğer kurumlara teşekkür etti.

Final etabı 27 yıl sonra başkentte

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1999'dan sonra ilk kez Ankara'da tamamlanacak.

Ege'den başlayıp Akdeniz'de devam eden organizasyonda başkentte 27 yıl sonra yeniden finiş heyecanı yaşanacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ahmet Örken'e plaket verildi

TUR'a 13. kez katılan milli bisikletçi Ahmet Örken'e start öncesinde plaket takdim edildi.

Milli sporcuya plaketi Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali verdi.

ETİKETLER
Ankara Cevdet Yılmaz Bisiklet
Sıradaki Haber
Küresel yarışmada Türk uygulamasına büyük ilgi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:27
Kurtulmuş’tan "Sırrı Süreyya Önder" için anma mesajı
12:17
İzmir'de ev yangını: 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
12:09
Gazze'de sağlık sistemi alarm veriyor: Laboratuvar malzemelerinin yüzde 86'sı tükendi
12:04
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 610'a yükseldi
12:02
İran'da dolar, ulusal para birimi karşısında tarihi zirveye çıktı
11:59
İran medyası: İran'a ait ham petrol tankeri "HUGE" ABD ablukasını kırdı
Meslek lisesi öğrencileri fabrikaların ihtiyaç duyduğu parçaları üretiyor
Meslek lisesi öğrencileri fabrikaların ihtiyaç duyduğu parçaları üretiyor
FOTO FOKUS
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
Yuva şenlendi: Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ