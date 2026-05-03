Gündem
TRT Haber 03.05.2026 08:54

Yeni haftada Meclis gündeminde neler var?

TBMM Genel Kurulu yeni haftada, site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmelerine devam edecek. Teklifte, 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor. Küresel yatırımcıyı Türkiye'ye çekmek için hazırlanan teşvik paketinin de sunulması bekleniyor.

Fahiş site aidatlarına neşter vurulacak, afetzede destekleri güvenceye alınacak.

Meclis Genel Kurulu bu hafta Tapu Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören teklifin görüşmelerine devam edecek.

Düzenlemeyle, site yönetimlerinin aidat artırma yetkisi sınırlandırılarak keyfi aidat artışlarının önüne geçilecek. Tüm gider kalemleri site sakinlerinin onayına sunulacak. Onaylı site bütçesinin olmadığı durumlarda aidat zammı yalnızca yeniden değerleme oranında yapılabilecek.

Teklifte, 6 Şubat depremlerinden etkilenenleri banka ve icra karşısında koruyacak düzenlemeler de yer alıyor.

Yatırım teşvik paketi Meclis'e sunulacak

Küresel yatırımcıyı çekmek amacıyla hazırlanan yeni teşvik paketinin de Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. AK Parti'nin hazırladığı 12 maddelik düzenleme ile yüzde 50'si yabancı menşeli ithalat, ihracat ve imalat şirketlerine vergi muafiyeti sağlanacak. İhracatta kurumlar vergisi yüzde 25'ten yüzde 9'a indirilecek. Bölgesel merkezlerini Türkiye'ye taşıyan firmaların, 20 yıl İstanbul Finans Merkezi'ndeki kazançları vergiden muaf olacak.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Milletvekillerine dezenflasyon süreci ve faiz kararlarıyla ilgili bilgi verecek. Küresel gelişmelerin ülke ekonomisine olan etkisi ve alınan tedbirler de görüşülecek.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını araştıracak komisyon da bu hafta toplanacak. Komisyon çalışma takvimi ve davet edilecek uzmanlar belirlenecek.

