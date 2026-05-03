AA 03.05.2026 12:16

İzmir'de ev yangını: 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan yangında 1 bebek hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 3 kardeşi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili anne gözaltına alındı. Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

Dün akşam Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katındaki evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si vatandaşlarca, 1'i ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi.

Anne gözaltına alındı.

Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığı değerlendiriliyor.

