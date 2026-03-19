Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.03.2026 09:27

İl il bayram namazı saatleri

Bayram namazı Ankara'da 07.23, İstanbul'da 07.39, İzmir'de 07.45, Samsun'da 07.10, Çanakkale ve Edirne'de 07.49, Diyarbakır'da 06.5, Iğdır'da 06.38'de kılınacak.

[Fotograf: AA]

Ramazan Bayramı'nın 20 Mart Cuma günü başlayacak olması dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığının iller için açıkladığı bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 07.12, Adıyaman: 07.01, Afyonkarahisar: 07.32, Ağrı: 06.42, Aksaray: 07.18, Amasya: 07.12, Ankara: 07.23, Antalya: 07.31, Ardahan: 06.44, Artvin: 06.48, Aydın: 07.42, Balıkesir: 07.43, Bartın: 07.26, Batman: 06.49, Bayburt: 06.54, Bilecik: 07.35, Bingöl: 06.52, Bitlis: 06.46, Bolu: 07.29, Burdur: 07.33, Bursa: 07.38, Çanakkale: 07.49, Çankırı: 07.20, Çorum: 07.15, Denizli: 07.37, Diyarbakır: 06.53, Düzce: 07.30, Edirne: 07.49, Elazığ: 06.57, Erzincan: 06.56, Erzurum: 06.49, Eskişehir: 07.32, Gaziantep: 07.04, Giresun: 07.01, Gümüşhane: 06.57, Hakkari: 06.39, Hatay: 07.09, Iğdır: 06.38, Isparta: 07.31, İstanbul: 07.39, İzmir: 07.45, Kahramanmaraş: 07.06, Karabük: 07.25, Karaman: 07.21, Kars: 06.42, Kastamonu: 07.20, Kayseri: 07.12, Kilis: 07.05, Kırıkkale: 07.20, Kırklareli: 07.46, Kırşehir: 07.18, Kocaeli: 07.35, Konya: 07.24, Kütahya: 07.34, Malatya: 07.01, Manisa: 07.44, Mardin: 06.51, Mersin: 07.15, Muğla: 07.40, Muş: 06.48, Nevşehir: 07.15, Niğde: 07.15, Ordu: 07.03, Osmaniye: 07.08, Rize: 06.53, Sakarya: 07.33, Samsun: 07.10, Şanlıurfa: 06.58, Siirt: 06.46, Sinop: 07.15, Şırnak: 06.44, Sivas: 07.06, Tekirdağ: 07.45, Tokat: 07.08, Trabzon: 06.56, Tunceli: 06.56, Uşak: 07.36, Van: 06.40, Yalova: 07.38, Yozgat: 07.15, Zonguldak: 07.28."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.19'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.48'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.41'de, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.23'te eda edilecek.

ETİKETLER
Ramazan Bayramı
