Kültür ve sanatta Cumhuriyet tarihi rekoru

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzeden sahnelere, kütüphanelerden arkeolojiye uzanan geniş yelpazede Türkiye'nin 2025 yılında kültür ve sanat alanında Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştığını açıkladı.

Bakan Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında ayrıca 2026 yılı kültür sanat dönemi projelerine ve bu yılın Türkiye Kültür Yolu Festivali takvimine ilişkin bilgi verdi.

Kültür ve sanatın bir milletin hafızası ve geleceğe bıraktığı en güçlü miras olduğunu belirten Ersoy, 2021'de 80 mekanda ve 2 binin üzerinde sanatçıyla başlatılan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin her geçen yıl daha da genişleyerek ivme kazandığını söyledi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl 26 ilde düzenlenecek

Ersoy, festivalin 2023 yılından itibaren Avrupa Festivaller Birliği üyesi olduğuna işaret ederek, "Türkiye Kültür Yolu Festivali, geçtiğimiz yıl 8 ay boyunca 20 şehirde, binden fazla etkinlik noktasında, 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600'den fazla etkinliğe sahne oldu. Bu festivallerimizle dünya ölçeğinde benzersiz bir başarıya imza atmış olduk" dedi.

Bu yıl Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya illerinin de festival takvimine eklendiğini aktaran Ersoy, toplamda 26 ilde festival düzenleneceğini, 2027'de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da festival programına ekleneceğini ifade etti.

Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün kültürel mirasın korunmasının ötesinde, UNESCO'ya somut olmayan mirası kaydettirmek için yoğun çaba sergilediğini dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu anlayışla UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiğimiz 32 unsurla, dünyada en fazla unsur kaydettiren ikinci ülke konumundayız. Bu başarımız, kültürümüzün yaşayan gücünü ve kuşaklar arası aktarımındaki sürekliliği açıkça ortaya koymaktadır. Genel Müdürlüğümüz vasıtasıyla 2008'de de büyük bir kararlılıkla başlattığımız çalışmalarla, kültürümüzü yaşatan ve geleceğe aktaran 102 ustamızı Yaşayan İnsan Hazinesi olarak tescil ettik."

"Devlet tiyatroları sahne sayısını, 2025-2026 sezonunda 64'e çıkarmayı hedefliyoruz"

Bakan Ersoy, 2025-2026 sanat yılını "Sanat Her Yerde" sloganı ile başlattıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Halkımızın sanat ve kültüre olan ilgisi her geçen gün artarak büyüyor. Rakamlar bunun en net göstergesi. Devlet Tiyatrolarımız, kültür politikalarımızın sahadaki en güçlü yansımalarından biridir. Devlet Tiyatroları, izleyicisiyle büyüyen bir kurumdur ve bu anlayışla sanatı herkes için erişilebilir kılmaya devam edecektir. 2002'de 28, 2017'de 41 sahneyle faaliyet gösteren Devlet Tiyatrolarımız, bugün 59 sahneye ulaştı. 2025-2026 sezonunda bu sayıyı 64'e çıkarmayı hedefliyoruz. Sahne sayımızın artmasıyla birlikte daha fazla kişiyi tiyatro perdesi ile buluşturacağız."

Sahne sayılarında yaşanan artışın seyirci sayılarına yansıdığını söyleyen Ersoy, 2002-2003'te 1 milyon 14 bin, 2017-2018'de 1 milyon 603 bin seyirci sayısının geçen yılki sezonda 2 milyon 300 bine yaklaştığını, bu sezon hedefin ise 2,5 milyonun üzerinde seyirciye ulaşmak olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, ayrıca her geçen gün yeni oyun sayısının arttığını ve geçen sezon sahnelenen yerli oyun sayısının 99 olduğu bilgisini verdi.

"Devlet Opera ve Balesi'nde 2025–2026 sezonu için hedefimiz 1350 temsildir"

Konuşmasında Devlet Opera ve Balesinin faaliyetlerinden de bahseden Ersoy, şunları anlattı:

"Bu köklü kurumumuz da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti Hükümetinin iş başına gelmesinin akabinde, 2002-2003 sezonunda 584 temsil sergilemişti. 2017-2018 sezonunda 713 olan temsil sayısı 2024-2025 sezonunda 1228'e ulaştı. Ancak bununla da yetinmiyoruz ve 2025-2026 sezonu için hedefimiz 1350 temsildir. 2002'de 232 bin olan seyirci sayımız 2017'de 351 bin, 2024-2025 sezonunda ise 717 binin üzerine çıkmıştır. Önümüzdeki sezon için hedefimiz de 775 bin seyircidir."

Ersoy, "Fındıkkıran" balesinin tüm dünyada "yeni yıl eseri" olarak sahnelendiğine dikkati çekerek, "Eser bu yıl genel müdürlüğümüzün tüm salonlarında sahnelendi. Hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de oynandı. Bu temsillerin her birinde biletler sadece 45 saniye içinde tükendi. Biletini gişeden almak isteyenler gece 3-4 gibi sıraya girdi. Benzer bir ilgiyi düzenlediğimiz festivallerde de yaşadık. Bu yıl ikincisi düzenlenen Anadolu Opera ve Bale Festivali yine büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz yıl Şırnak'tan başlamıştık bu yolculuğa, bu yıl ilk durak Bartın oldu" ifadelerini kullandı.

"CSO'yu 7 bölgemizde düzenlenecek konserlerle daha fazla insanımıza ulaştıracağız"

Sinema Genel Müdürlüğü tarafından 2017'de 305 projeye yaklaşık 56 milyon lira destek sağlandığına işaret eden Bakan Ersoy, geçen yıl proje sayısının 390'a, destek tutarının ise 491,6 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

Ersoy, sinemayı turizm tanıtımında da etkili olarak kullanmaya başladıklarını belirterek, "Mini dizi stratejimiz ile ülkemizin tarihi ve turistik yerlerini Türk dizilerinin büyük üne sahip isimleri ile tanıtıyoruz. Türk dizileri tüm dünyada 1 milyardan fazla kişiye doğrudan ulaşıyor. Biz de bu başarıyı tanıtım stratejimizin bir parçası haline getirme kararı aldık. Bu yıldan itibaren en az 3 kıtada, 10 ülkede yayınlanan dizilerimizde ülkemizin tanıtım stratejileriyle uyumlu içerik sunan bölümleri destekleyeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün 2017-2018 sezonunda 585 etkinlik gerçekleştirdiği bilgisini veren Ersoy, "Bu sayı 2024-2025 döneminde 1006'ya yükseldi. Neredeyse yüzde yüzlük bir artış. Bu sezon için etkinliklerde 1500 sayısını yakalayacağız" dedi.

Dünyanın en köklü sanat kurumlarından olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının (CSO) 200. yaşını kutladığını ifade eden Ersoy, "Gururumuz olan bu güzide kurumumuzun 200. yaşını tüm sezon sürecek büyük konser serisiyle kutlayacağız. Geçtiğimiz yıl 108 konsere imza atan CSO'yu 7 bölgemizde düzenlenecek konserlerle daha fazla insanımıza ulaştıracağız" diye konuştu.

"9 bin 134 eser, son 8 senede ait olduğu topraklara kazandırıldı"

Bakan Ersoy, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu içerisinde kütüphanelerin büyük önem taşıdığını altını çizerek, "Bugün sayısı bin 300'ü aşan kütüphanelerimiz, öğrencinin, araştırmacının, çocuğun ve gencin ortak yuvasıdır. 2017'de 93 bin olan oturma kapasitemizi yüzde 60 büyüme ile 150 bine çıkarttık. Kullanım alanımız ise 2017 yılında 313 bin metrekareydi, bugün 789 bin metrekareye çıktı. Bu da yüzde 152 büyüme demek. İnşallah 2026 yılı sonunda 1 milyon metrekareye ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Konaklama tesislerinde müzik lisansı bakımından başlatılan uygulamayla birlikte, ayrıca geçen yıl "Gastronomi Sektöründe Müzik Lisansı İşbirliği Protokolü"nün hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Ersoy, 2020'de 200 milyon lira seviyesinde olan telif gelirlerinin, 2025 itibarıyla yaklaşık 3 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının envanterinin geçen yıl 776 bin 700 esere ulaştığını ve koleksiyondan 455 bin eserin "yek.gov.tr" adresinden dijital olarak araştırmacıların istifadesine sunulduğunu belirtti.

Yurt dışından Türkiye'ye 2002-2026 yılları arasında 13 bin 449 eserin getirildiğine de işaret eden Ersoy, "Bu eserlerin büyük bölümünü oluşturan 9 bin 134 eser, son 8 senede ait olduğu topraklara kazandırıldı. Geçtiğimiz yıl ülkemize iade edilen Marcus Aurelius heykeli bu alandaki kararlılığımızın da bir simgesi oldu. Artık elinde bu topraklara ait, yasa dışı yollarla sahiplenilmiş kültür varlığı olan herkes biliyor ki eğer o eserler bir şekilde tespit edilirse Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı o eserleri gelir ve alır" görüşlerini paylaştı.

"15 binin üzerinde arkeolojik buluntu bilim dünyasına kazandırıldı"

Ersoy, "Geleceğe Miras" vizyonuyla, arkeolojide yeni bir dönemi başlatıldığını da anlatarak, şu bilgileri verdi:

"2025 itibarıyla 255 kazı alanını Geleceğe Miras Projemize dahil etmiş durumdayız. Tüm yıla yayılan çalışmalar yapıyoruz. Mevsim koşulları el verdiği ölçüde kazı yapan hocalarımız kalan zamanı da akademik çalışmalarına ayırıyor. Projemizin istihdam boyutu da önemli. 2025'te yürüttüğümüz çalışmalarla 1200'ün üzerinde uzman, 3 binin üzerinde çalışan istihdam edildi. 15 binin üzerinde arkeolojik buluntu bilim dünyasına kazandırıldı."

Gece Müzeciliği uygulamasını 27 müze ve ören yerine yaydıklarını söyleyen Ersoy, yoğun ilgi üzerine Efes, Side ve Galata Kulesi gibi simge mekanlarda da ziyaret sürelerinin uzatıldığını ifade etti.

Bakan Ersoy, konuşmasının sonunda Sirkeci ve Haydarpaşa Tren Garı'ndaki çalışmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız ile Devlet Demiryolları arasında Ağustos 2024'te imzalanan protokol kapsamında, İstanbul'un iki ikonik tren garı olan Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarını da kültürel ve toplumsal miras olarak da bütüncül bir yaklaşımla koruyarak şehre kazandıracağız. Sultan II. Abdülhamid'in bizlere mirası olan bu iki muazzam eseri, İstanbul'un yeni kültür sanat adası haline dönüştürüyoruz. Bakanlığımıza bağlı kurumların faaliyetlerini kısa kısa sizlerle paylaşmak istedim ancak gece gündüz demeden gerçekleştirilen bu başarı hikayesini satırlara sığdırmak oldukça güç. Bu yüzyıl, Türkiye Yüzyılı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bizler ülkemizin aydınlık geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yoğun tempoda mesai yapan tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum."

Toplantıya ayrıca Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın da aralarında olduğu birçok isim katıldı.