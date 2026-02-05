Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 05.02.2026 14:17

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı’nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara’da düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır.

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir."

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran Türkiye- Yunanistan İlişkileri Recep Tayyip Erdoğan
