Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Reuters 17.02.2026 17:01

İran Dışişleri: ABD ile temel ilkelerde anlaşmaya vardık

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile temel ilkeler üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı. İki taraf potansiyel anlaşma belgeleri üzerinde çalışacak ve bunları karşılıklı paylaşacak.

İran Dışişleri: ABD ile temel ilkelerde anlaşmaya vardık

Cenevre'de düzenlenen nükleer görüşmelerin ikinci turunda İran ve Amerika Birleşik Devletleri, sürecin devamı için rehberlik edecek temel ilkeler üzerinde uzlaşma sağladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, kaydedilen ilerlemenin yakın zamanda nihai bir anlaşmaya varılacağı anlamına gelmediğini ancak bir yolun açıldığını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketlilik

Müzakereler devam ederken İran devlet medyası, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın bölgede askeri tatbikat gerçekleştirdiği sırada alınan bu karar, küresel petrol sevkiyatının beşte birinin geçtiği rotada hareketliliğe neden oldu.

ABD'nin Tahran'ı taviz vermeye zorlamak amacıyla Körfez bölgesine bir muharebe gücü gönderdiği dönemde gelen bu hamle, bölgedeki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.

Bölgesel dengeler ve arabuluculuk

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'da yönetim değişikliğine yönelik açıklamalarına karşın, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hükümeti devirme girişimlerinin başarısız olacağını ifade etti.

Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleşen Cenevre'deki kritik görüşmelere İranlı yetkililerin yanı sıra ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner da katıldı.

Taraflar arasındaki diyalog kanallarının açık kalması olumlu bir adım olarak değerlendirilse de, nükleer dosya üzerindeki teknik çalışmaların sürdüğü kaydediliyor.

ETİKETLER
ABD ABD İran ilişkileri İran
Sıradaki Haber
Avrupa'da geçen yıl Müslüman karşıtlığının en çok görüldüğü ülke Fransa
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:51
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 280 bin liraya düştü
16:47
Denizler için kuvvetli fırtına uyarısı
16:42
Avrupa'da geçen yıl Müslüman karşıtlığının en çok görüldüğü ülke Fransa
16:38
Demans hastasının kartından markette 25 bin TL çekildi iddiası
16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
16:32
“Leylâ ve Mecnûn” TRT Radyo 1’de sevenleriyle buluşuyor
Kocaeli’de su kuşları kışı geçirmek için körfez çevresinde toplandı
Kocaeli’de su kuşları kışı geçirmek için körfez çevresinde toplandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ