İran Dışişleri: ABD ile temel ilkelerde anlaşmaya vardık

Cenevre'de düzenlenen nükleer görüşmelerin ikinci turunda İran ve Amerika Birleşik Devletleri, sürecin devamı için rehberlik edecek temel ilkeler üzerinde uzlaşma sağladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, kaydedilen ilerlemenin yakın zamanda nihai bir anlaşmaya varılacağı anlamına gelmediğini ancak bir yolun açıldığını belirtti.

Hürmüz Boğazı'nda askeri hareketlilik

Müzakereler devam ederken İran devlet medyası, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın bir kısmının güvenlik gerekçesiyle kısa süreliğine ulaşıma kapatılacağını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın bölgede askeri tatbikat gerçekleştirdiği sırada alınan bu karar, küresel petrol sevkiyatının beşte birinin geçtiği rotada hareketliliğe neden oldu.

ABD'nin Tahran'ı taviz vermeye zorlamak amacıyla Körfez bölgesine bir muharebe gücü gönderdiği dönemde gelen bu hamle, bölgedeki tansiyonu yüksek tutmaya devam ediyor.

Bölgesel dengeler ve arabuluculuk

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'da yönetim değişikliğine yönelik açıklamalarına karşın, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hükümeti devirme girişimlerinin başarısız olacağını ifade etti.

Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleşen Cenevre'deki kritik görüşmelere İranlı yetkililerin yanı sıra ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner da katıldı.

Taraflar arasındaki diyalog kanallarının açık kalması olumlu bir adım olarak değerlendirilse de, nükleer dosya üzerindeki teknik çalışmaların sürdüğü kaydediliyor.