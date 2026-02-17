Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2026 18:15

Nepal, Everest'e tırmanış için 7 bin metre deneyimi şartı getiriyor

Nepal'de Ulusal Meclis, Everest Dağı'na tırmanmak isteyenler için en az 7 bin metre yüksekliğinde bir dağ deneyimi şartı getiren yasa tasarısını onayladı.

Nepal, Everest'e tırmanış için 7 bin metre deneyimi şartı getiriyor

Nepal Turizm Departmanı sözcüsü Himal Gautam, yeni yasal düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu.

Gautam, tasarının bu hafta Ulusal Meclis'ten geçtiğini ve şu anda kapalı olan Temsilciler Meclisi'nin onayının ardından Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'in de imzasıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

Tasarı ayrıca dağların temiz tutulması ve rehberlerin refahının desteklenmesi için yeni düzenlemeler de içeriyor.

Halihazırda dağcılardan alınan 4 bin dolarlık çöp depozitosu, tırmanış sonrası temizlik belgesi sunulunca iade ediliyor.

Her yıl 400'den fazla dağcı, Everest'in güney rotasından zirve denemesi için izin alıyor. Dağcıların zirveye ulaşmaya çalışması, deneyimsiz tırmanıcılar nedeniyle oluşan kuyruklar yüzünden kazalara yol açabiliyor.

Hükümet, organizasyonlarda güvenlik standartlarını düşürmekle eleştiriliyordu. Dağcılık sektöründeki reform yanlıları da deneyimsiz kişilerin Everest'e tırmanmasının yasaklanmasını savunuyordu.

ETİKETLER
Turizm
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve tesisleri yıkmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:26
Muğla'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü
19:20
Etiyopya, Türkiye ile güçlü iş birliğini sürdürecek
18:44
Türkiye ile Etiyopya arasında anlaşmalar imzalandı
18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
17:42
Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve tesisleri yıkmaya devam ediyor
17:20
İran Dışişleri: ABD ile temel ilkelerde anlaşmaya vardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da resmi törenle karşılandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ