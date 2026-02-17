Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
Dünya
AA 17.02.2026 19:06

Etiyopya, Türkiye ile güçlü iş birliğini sürdürecek

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı kapsamlı görüşmelerin önemine değinerek, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluk ve güçlü iş birliğini sürdürme kararlılıklarını vurguladı.

Etiyopya, Türkiye ile güçlü iş birliğini sürdürecek
[Fotograf: AA]

Ahmed, Erdoğan’ın Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında iki ülke ilişkilerine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Ahmed, "Görüşmelerimiz, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluğu ve güçlü iş birliğini pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz

Ahmed, iki ülke arasında stratejik iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarına işaret ederek, her iki tarafın da karşılıklı çıkarlara hizmet eden ortaklıkları ilerletme konusundaki kararlılığını yeniden teyit ettiklerini vurguladı. Ahmed ayrıca, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını ifade etti.

Erdoğan ise beraberindeki heyetle resmi ziyaret kapsamında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da temaslarda bulundu. Ziyaret çerçevesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.

ETİKETLER
Etiyopya Afrika
