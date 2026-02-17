Parçalı Bulutlu 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.02.2026 19:42

Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü maden ocağının sahibi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 2 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı özel maden ocağının sahibi tutuklandı.

Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü maden ocağının sahibi tutuklandı
[Fotograf: AA]

Gelik beldesinde dün işçiler Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret'in hayatını kaybettiği, İsmet Kabuk'un da yaralandığı göçükle ilgili gözaltına alınan maden ocağı sahibi H.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük
Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Ne olmuştu?

Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kalmış, kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden Kabuk'u yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Oruçoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmış, göçükte mahsur kalan işçi Kiret'in cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarılmıştı.

Kabuk ise tedavisinin ardından kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden taburcu edilmişti.

ETİKETLER
Zonguldak Maden
Sıradaki Haber
Muğla'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:04
Çanakkale'de kuvvetli fırtına etkili oldu
21:06
İran Cumhurbaşkanı: Müzakereler Devrim Lideri’nin onayıyla yürütülmekte
21:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti
19:26
Muğla'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü
19:20
Etiyopya, Türkiye ile güçlü iş birliğini sürdürecek
18:44
Türkiye ile Etiyopya arasında anlaşmalar imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı tarafından onuruna verilen yemeğe katıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Ahmed'e Togg hediye etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ