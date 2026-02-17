Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.02.2026 18:42

Türkiye ile Etiyopya arasında anlaşmalar imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

Türkiye ile Etiyopya arasında anlaşmalar imzalandı
[Fotograf: AA]

Ulusal Saray'daki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Törende, "9. Türkiye-Etiyopya Ekonomi, Ticaret ve Teknik İş Birliği Karma Ekonomik Komisyonu Tutanağı"na Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos imza attı.

"Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da Bakan Bayraktar ile Etiyopya Su ve Enerji Bakanı Habtamu Itefa tarafından imza altına alındı.

ETİKETLER
Etiyopya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:26
Muğla'da otomobil duvara çarptı: 1 ölü
19:20
Etiyopya, Türkiye ile güçlü iş birliğini sürdürecek
18:17
Nepal, Everest'e tırmanış için 7 bin metre deneyimi şartı getiriyor
18:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika'da çatışma istemiyoruz
17:42
Soykırımcı İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri ve tesisleri yıkmaya devam ediyor
17:20
İran Dışişleri: ABD ile temel ilkelerde anlaşmaya vardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Addis Ababa'da resmi törenle karşılandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ