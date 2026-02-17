Hafif Sağanak Yağışlı 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 17.02.2026 15:14

DMM, CİMER hakkındaki iddiaları yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurularının kamu çalışanları üzerinde "baskı aracı" oluşturduğu ve sistemin "ihbar kültürü" yarattığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

DMM, CİMER hakkındaki iddiaları yalanladı

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan söz konusu iddialara değinilerek, CİMER'in, vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan kamu kurumlarına iletebildiği bir başvuru ve geri bildirim mekanizması olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "CİMER'e yapılan her başvuru, otomatik olarak disiplin işlemi ya da yaptırım anlamına gelmemektedir. Başvurular, ilgili kurumlarca mevzuat çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır." bilgisine yer verildi.

5690 sayılı CİMER Yönetmeliği uyarınca "yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar" ile "başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan" başvuruların ise işleme alınmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en büyük katılımcı demokrasi mekanizmalarından birisi olan CİMER'in, işlevsiz ya da baskı aracı gibi gösterilmesi açık bir manipülasyon amacı taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi rica olunur."

ETİKETLER
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan faiz ödemelerine ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
İran, tatbikat nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatacak
15:13
AB'den Shein'e "bağımlılık yapıcı tasarım ve yasa dışı ürün" soruşturması
15:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan faiz ödemelerine ilişkin açıklama
15:07
Balıkesir'i sağanak vurdu, yol yarıldı
15:07
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
15:01
Mersin'de kuvvetli yağış istinat duvarını yıktı
Ramazan’da ilk sahur ve iftarın adresi belli oldu
Ramazan’da ilk sahur ve iftarın adresi belli oldu
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ