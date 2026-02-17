Çok Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 17.02.2026 16:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ulusal Saray'a gelişinde aracından inerken Etiyopya Başbakanı Ahmed karşıladı.

Erdoğan ve Ahmed'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ahmed, daha sonra tören kıtasını selamladı. Heyetlerin takdiminin ardından iki lider tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Daha sonra Ahmed ve Erdoğan, baş başa görüşmeye geçti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya gelişi dolayısıyla Addis Ababa'da cadde, kavşak ve köprülerdeki billboardlarda "Welcome to Ethiopia" yazısı ile Erdoğan'ın fotoğrafı ve Türk bayrağı yer aldı.

 

Erdoğan, Etiyopya'da Adva Zafer Anıtı'na çelenk koydu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Adva Zafer Anıtı'na çelenk koyma törenine iştirak etti.

Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ve Addis Ababa Belediye Başkanı Adanech Abebe eşlik etti.

Erdoğan, Adva Zafer Anıtı ziyaretinden sonra resmi karşılama törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza törenine katılacak, açıklamalarda bulunacak.

ETİKETLER
Etiyopya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
DMM, CİMER hakkındaki iddiaları yalanladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:20
İran Dışişleri: ABD ile temel ilkelerde anlaşmaya vardık
16:51
Altının kilogram fiyatı 7 milyon 280 bin liraya düştü
16:47
Denizler için kuvvetli fırtına uyarısı
16:42
Avrupa'da geçen yıl Müslüman karşıtlığının en çok görüldüğü ülke Fransa
16:38
Demans hastasının kartından markette 25 bin TL çekildi iddiası
16:32
“Leylâ ve Mecnûn” TRT Radyo 1’de sevenleriyle buluşuyor
Kocaeli’de su kuşları kışı geçirmek için körfez çevresinde toplandı
Kocaeli’de su kuşları kışı geçirmek için körfez çevresinde toplandı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya'da resmi törenle karşılandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ