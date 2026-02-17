Hafif Sağanak Yağışlı 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2026 15:11

AB'den Shein'e "bağımlılık yapıcı tasarım ve yasa dışı ürün" soruşturması

Avrupa Birliği (AB), e-ticaret şirketi Shein'e bağımlılık yapıcı tasarımı, çocukların cinsel istismarına neden olacak malzemeler de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle soruşturma açtı.

AB'den Shein'e "bağımlılık yapıcı tasarım ve yasa dışı ürün" soruşturması

AB Komisyonu, Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan Shein platformuna yönelik Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında resmi soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "AB Komisyonu, DSA kapsamında Shein hakkında bağımlılık yapıcı tasarımı, tavsiye sistemlerinde yeterli şeffaflık olmaması ve çocuk cinsel istismarı malzemeleri de dahil olmak üzere yasa dışı ürünlerin satışı nedeniyle resmi soruşturma başlattı." ifadesi kullanıldı.

AB kuralları uyarınca Shein'in tavsiye sistemlerinde kullanılan ana parametreleri açıklaması gerektiği anımsatılan açıklamada, platformun kullanıcılara her tavsiye sistemi için profil oluşturmaya dayanmayan, kolay erişilebilir seçenek sunmak zorunda olduğu belirtildi.

AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketlerin ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor.

Avrupa Birliği, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek seviyelerde para cezaları uygulayabiliyor.

İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

ETİKETLER
Avrupa Birliği Ticaret E-ticaret
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir çocuk daha hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:44
İran, tatbikat nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatacak
15:17
DMM, CİMER hakkındaki iddiaları yalanladı
15:13
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan faiz ödemelerine ilişkin açıklama
15:07
Balıkesir'i sağanak vurdu, yol yarıldı
15:07
İbrahim Kalın: Ülkemizi hedef alan casusluk girişimleri akamete uğratılmıştır
15:01
Mersin'de kuvvetli yağış istinat duvarını yıktı
Ramazan’da ilk sahur ve iftarın adresi belli oldu
Ramazan’da ilk sahur ve iftarın adresi belli oldu
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ