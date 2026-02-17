Hillary Clinton, ABD Başkanı Trump yönetimini Epstein belgelerini "örtbas etmekle" suçladı

Clinton, BBC'ye verdiği mülakatta Epstein belgelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump yönetimini belgeleri "örtbas etmekle" suçlayan Clinton, belgelerin açıklanması çağrısında bulundu. Clinton, "(Trump yönetimi) Ağırdan alıyor." dedi.

Clinton, Eski İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in unvanları alınan oğlu Andrew Mountbatten-Windsor'un Kongre komitesi karşısına çıkması gerektiğini söyleyerek "Bence istenen herkes ifade vermeli." diye konuştu.

Kendisinin Epstein ile daha önce tanışmadığını ve bağlantıları olmadığını savunan Clinton, Epstein'ın eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell ile birkaç etkinlikte bir araya geldiği bilgisini verdi.

Clinton, eşi eski ABD Başkanı Bill Clinton ile Kongreye ifade vereceklerini ancak bu sürecin kamuya açık olmasını tercih ettiklerini dile getirdi.

Hillary Clinton'ın 26 Şubat'ta, Bill Clinton'ın ise 27 Şubat'ta Kongre Komitesine ifade vermesi bekleniyor.

Tüm ünvanları elinden alınmıştı

Mountbatten-Windsor'un Epstein'la yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış ve Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına "York Dükü" dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak 2025'in son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.