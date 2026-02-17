Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Livescience 17.02.2026 09:45

Dünya'nın ömrü kısa: Peki diğer gezegenlerin ne kadar?

Bilim insanları, bir gezegenin ömrünü belirleyen faktörleri inceledi. Sonuçlar, Dünya’nın sanılandan daha kısa bir süresi olduğunu, ancak evrenin uzak köşelerinde trilyonlarca yıl yaşayabilecek dünyalar bulunduğunu gösteriyor.

Dünya'nın ömrü kısa: Peki diğer gezegenlerin ne kadar?

Gezegenlerin yaşamı, genç yıldızların etrafındaki toz tanelerinin devasa çarpışmalarla birleşmesiyle başlar. Ancak bir gezegenin sonunu tanımlamak, oluşumunu tanımlamaktan çok daha karmaşıktır.

Bilim dünyasında bir gezegenin ölümü, ya fiziksel olarak tamamen parçalanması ya da üzerindeki yaşanabilir koşulların kalıcı olarak değişmesi şeklinde kabul ediliyor. Dünya örneğine bakıldığında, gezegenimizin kaderi doğrudan Güneş'in evrimine bağlı görünüyor. Yaklaşık 5 milyar yıl sonra Güneş’in yakıtını tüketip bir kızıl deve dönüşmesiyle birlikte, Dünya önce okyanuslarının buharlaşmasıyla yaşanmaz hale gelecek, ardından genişleyen Güneş tarafından yutulma veya uzay boşluğuna savrulma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak.

Evrenin geneline bakıldığında ise Dünya’nın ömrü aslında oldukça kısa kalıyor. Uzaydaki yıldızların büyük bir kısmını oluşturan kırmızı cüceler, Güneş’ten çok daha yavaş yakıt tükettikleri için trilyonlarca yıl varlıklarını sürdürebiliyor. Bu yıldızların etrafındaki kayalık gezegenler, kendi iç ısılarını ve jeolojik hareketliliklerini on milyarlarca yıl boyunca koruyabiliyorlar. Bu durum, evrende Dünya’dan çok daha uzun süre "hayatta" kalacak dünyaların var olduğunu kanıtlıyor.

Gezegenlerin nihai kaderi ise bazen büyük bir çarpışma, bazen de yörüngeden çıkıp galaksinin derinliklerindeki sonsuz karanlığa savrulmak oluyor. Bir gezegenin varlığına son noktayı koyan asıl gerçek ise evrenin kendi sonunun nasıl geleceğiyle ilgili teorilerde gizli kalmaya devam ediyor.

ETİKETLER
Bilimsel Araştırma Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Trump: İran anlaşma yapmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:50
Habib-i Neccar Camii'nde 3 yıl sonra ramazan coşkusu yaşanacak
11:47
Afrika Boynuzu'nda yeni jeopolitik denge
11:42
Kira piyasasının yeni pusulası: Yeni Kiracı Kira Endeksi
11:36
Baklava ve tatlı üreticileri ramazanda fiyatları sabitledi
11:34
Trafik ve kasko sigortasında geçen yıl ödenen tazminat 240 milyar liraya dayandı
11:31
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Palandöken'de gece kayağı görsel şölene dönüşüyor
Palandöken'de gece kayağı görsel şölene dönüşüyor
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ