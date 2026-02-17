Çok Bulutlu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.02.2026 00:43

Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail’e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, katil İsrail’in Gazze’de ateşkes anlaşmasını fiilen uygulaması için uluslararası baskının artırılması çağrısı yaptı.

Filistin, ateşkesin uygulanması için İsrail’e uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu
[Fotograf: AA]

Gazze hükümeti Medya Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Mustafa, Ramallah’taki Başbakanlık ofisinde Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Mustafa, Valtonen ile yaptığı görüşmede, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana 500'den fazla Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, İsrail'in ateşkesi etkin bir şekilde uygulaması için uluslararası çabaların artırılmasının önemini vurguladı.

Gazze’de anlaşmanın ikinci aşamasının eksiksiz uygulanması, insani yardımların artırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması gerektiğini ifade eden Filistin Başbakanı, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te İsrail’in ilhak ve yerleşimleri genişletme planlarını sürdürdüğünü belirtti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen de ülkesinin Gazze’de savaşın sona erdirilmesine yönelik çabalara ve toparlanma ile yeniden imar süreçlerine destek verdiğini belirtti.

Valtonen, iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve bölgede istikrarın sağlanması için ilgili uluslararası kararların uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de insani yardım operasyonları önemli engellerle karşılaşmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:10
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
23:55
SAHA 2026 rekorlara hazırlanıyor
23:23
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan hayatını kaybeden iki madenci için taziye mesajı
23:36
İletişim Başkanı Duran'dan maden ocağındaki göçükte hayatını kaybedenler için taziye mesajı
23:30
BM: Gazze'de insani yardım operasyonları önemli engellerle karşılaşmaya devam ediyor
22:57
Kudüs Valiliği: İsrail, Mescid-i Aksa'da ramazan ayı hazırlıklarını engellemeye devam ediyor
Gazze ramazan ayına hazırlanıyor
Gazze ramazan ayına hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
Anne karnında tanı konuldu, hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ